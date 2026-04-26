Rondas Rurales ASSE abril

Rondas Rurales de ASSE: cobertura sanitaria del 27 al 30 de abril
La Red de Atención Primaria Salto de ASSE difundió el cronograma de Rondas Rurales correspondiente a la semana del lunes 27 al jueves 30 de abril de 2026, con atención en múltiples localidades del interior del departamento.
El esquema incluye consultas de medicina familiar, pediatría, partería, ginecología, medicina general y operativos especiales de vacunación. La actividad se verá interrumpida el viernes 1º de mayo por el feriado nacional del Día de los Trabajadores.
Lunes 27
- Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: San Antonio y Colonia 18 de Julio.
- Pediatría – Dra. Silvia Oberti: Belén, Constitución, Palomas y Saucedo.
- Partería – Andrea de María: Constitución.
Martes 28
- Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: Colonia Garibaldi, Colonia Harriague y Colonia 18 de Julio.
- Medicina Familiar – Dra. María José Peláez: Barrio Albisu.
- Pediatría – Dra. Carla Monterroso: Colonia 18 de Julio y San Antonio.
- Pediatría – Dra. Bettina Arismendi: Constitución.
Miércoles 29
- Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: San Antonio y Colonia 18 de Julio.
- Partería – Andrea de María: Constitución.
- Medicina General – Dra. Marcia Carpannessi: Paso de las Piedras.
- Ginecología – Dra. María Soneira: Colonia Itapebí, Rincón de Valentín, Pueblo Biassini y Colonia Lavalleja.
- Ronda de Vacunación – Aux. de Enfermería Yanet Chúa: Pueblo Muguerza, Paso Potrero, Carumbé, Pepe Núñez, Quintana, Cerro Chato y Paso Cementerio.
Jueves 30
- Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: Colonia 18 de Julio.
- Partería – Lorena Austria: Pueblo Cayetano, Pueblo Fernández, Sarandí de Arapey y Cuchilla de Guaviyú.
- Pediatría – Dra. Sandra Ghigliazza: Barrio Albisu.
- Partería – Andrea de María: Constitución.
- Medicina General – Dra. Marcia Carpannessi: Puntas de Cañas.
Viernes 1º de mayo
- Feriado nacional – Día de los Trabajadores. Sin actividades.
Médicos radicados en el interior del departamento
Pueblo Belén
- Dr. Sebastián Vieira: 27 al 30 de abril.
- Dra. María Alonso: 28 y 29 de abril.
Constitución
- Dr. Gerson Espitia: 24 al 30 de abril.
Colonia Lavalleja
- Dra. Dorcas Rolón: 27 al 30 de abril.
Pueblo Valentín
- Dr. Ramón Soto: 27 al 29 de abril.
- Dra. Sheila Bañal: 30 de abril.
Cerros de Vera
- Dra. Marcia Carpannessi: 28 al 30 de abril.
Pueblo Fernández
- Dr. Washington Díaz: 15 al 27 de abril.