Rondas Rurales ASSE abril

Rondas Rurales de ASSE: cobertura sanitaria del 27 al 30 de abril

La Red de Atención Primaria Salto de ASSE difundió el cronograma de Rondas Rurales correspondiente a la semana del lunes 27 al jueves 30 de abril de 2026, con atención en múltiples localidades del interior del departamento.

El esquema incluye consultas de medicina familiar, pediatría, partería, ginecología, medicina general y operativos especiales de vacunación. La actividad se verá interrumpida el viernes 1º de mayo por el feriado nacional del Día de los Trabajadores.

Lunes 27

Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: San Antonio y Colonia 18 de Julio.

– Dra. Graciela Rodríguez: San Antonio y Colonia 18 de Julio. Pediatría – Dra. Silvia Oberti: Belén, Constitución, Palomas y Saucedo.

– Dra. Silvia Oberti: Belén, Constitución, Palomas y Saucedo. Partería – Andrea de María: Constitución.

Martes 28

Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: Colonia Garibaldi, Colonia Harriague y Colonia 18 de Julio.

– Dra. Graciela Rodríguez: Colonia Garibaldi, Colonia Harriague y Colonia 18 de Julio. Medicina Familiar – Dra. María José Peláez: Barrio Albisu.

– Dra. María José Peláez: Barrio Albisu. Pediatría – Dra. Carla Monterroso: Colonia 18 de Julio y San Antonio.

– Dra. Carla Monterroso: Colonia 18 de Julio y San Antonio. Pediatría – Dra. Bettina Arismendi: Constitución.

Miércoles 29

Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: San Antonio y Colonia 18 de Julio.

– Dra. Graciela Rodríguez: San Antonio y Colonia 18 de Julio. Partería – Andrea de María: Constitución.

– Andrea de María: Constitución. Medicina General – Dra. Marcia Carpannessi: Paso de las Piedras.

– Dra. Marcia Carpannessi: Paso de las Piedras. Ginecología – Dra. María Soneira: Colonia Itapebí, Rincón de Valentín, Pueblo Biassini y Colonia Lavalleja.

– Dra. María Soneira: Colonia Itapebí, Rincón de Valentín, Pueblo Biassini y Colonia Lavalleja. Ronda de Vacunación – Aux. de Enfermería Yanet Chúa: Pueblo Muguerza, Paso Potrero, Carumbé, Pepe Núñez, Quintana, Cerro Chato y Paso Cementerio.

Jueves 30

Medicina Familiar – Dra. Graciela Rodríguez: Colonia 18 de Julio.

– Dra. Graciela Rodríguez: Colonia 18 de Julio. Partería – Lorena Austria: Pueblo Cayetano, Pueblo Fernández, Sarandí de Arapey y Cuchilla de Guaviyú.

– Lorena Austria: Pueblo Cayetano, Pueblo Fernández, Sarandí de Arapey y Cuchilla de Guaviyú. Pediatría – Dra. Sandra Ghigliazza: Barrio Albisu.

– Dra. Sandra Ghigliazza: Barrio Albisu. Partería – Andrea de María: Constitución.

– Andrea de María: Constitución. Medicina General – Dra. Marcia Carpannessi: Puntas de Cañas.

Viernes 1º de mayo

Feriado nacional – Día de los Trabajadores. Sin actividades.

Médicos radicados en el interior del departamento

Pueblo Belén

Dr. Sebastián Vieira: 27 al 30 de abril.

Dra. María Alonso: 28 y 29 de abril.

Constitución

Dr. Gerson Espitia: 24 al 30 de abril.

Colonia Lavalleja

Dra. Dorcas Rolón: 27 al 30 de abril.

Pueblo Valentín

Dr. Ramón Soto: 27 al 29 de abril.

Dra. Sheila Bañal: 30 de abril.

Cerros de Vera

Dra. Marcia Carpannessi: 28 al 30 de abril.

Pueblo Fernández

Dr. Washington Díaz: 15 al 27 de abril.

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