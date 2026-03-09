Rondas Rurales ASSE 9 al 13/3

Rondas Rurales de ASSE: cobertura sanitaria del 9 al 13 de marzo
La Red de Atención Primaria Salto de ASSE informó el cronograma de Rondas Rurales correspondiente a la semana del lunes 9 al viernes 13 de marzo de 2026, con presencia de distintos equipos de salud en localidades del interior del departamento.
Las giras incluyen atención en pediatría, medicina familiar, ginecología, partería y medicina general, además de rondas de farmacia destinadas a facilitar el acceso a medicamentos en zonas rurales.
Lunes 9
- Pediatría – Dra. Silvia Oberti: Belén, Constitución, Palomas y Saucedo.
Martes 10
- Medicina Familiar – Dra. María José Peláez: Barrio Albisu.
- Pediatría – Dra. Carla Monterroso: Colonia 18 de Julio y San Antonio.
- Pediatría – Dra. Bettina Arismendi: Constitución.
- Medicina General – Dra. Marta Errandonea: Paso Potrero, Carumbé, Paso Cementerio, Pepe Núñez, Paso de las Piedras y Pueblo Quintana.
- Pediatría – Dra. Graciela Barrios: Paso Potrero, Carumbé, Paso Cementerio, Pepe Núñez, Paso de las Piedras y Pueblo Quintana.
- Ronda de Farmacia: Paso Potrero, Carumbé, Paso Cementerio, Pepe Núñez, Paso de las Piedras y Pueblo Quintana.
- Medicina General – Dr. Ramón Soto: Rincón de Valentín.
Miércoles 11
- Ginecología – Dra. Ana Gómez: Colonia Itapebí, Rincón de Valentín, Pueblo Biassini y Colonia Lavalleja.
Jueves 12
- Partería – Lorena Austria: Colonia Lavalleja, Pueblo Biassini, Rincón de Valentín y Colonia Itapebí.
- Pediatría – Dra. Lucia Goicochea: Barrio Albisu.
- Pediatría – Dra. Carla Monterroso: Colonia Itapebí, Colonia Lavalleja y Pueblo Biassini.
- Ronda de Farmacia: Rincón de Valentín.
- Medicina General – Dr. Washington Díaz: Cuchilla de Guaviyú, Guaviyú de Arapey y Pueblo Russo.
Viernes 13
- Medicina Familiar – Dra. María José Peláez: Barrio Albisu.
- Medicina General – Dra. Irene Baillo: San Antonio.
- Pediatría – Dra. Graciela Barrios: Campo de Todos, Laureles y Puntas de Valentín.
- Medicina General – Dra. Marta Errandonea: Campo de Todos, Laureles y Puntas de Valentín.
- Ronda de Farmacia: Campo de Todos, Laureles y Puntas de Valentín.
Sábado 14
- Medicina General – Dra. Marcia Carpannessi: Paso del Parque y Puntas de Cañas.
Médicos radicados en el interior del departamento
Pueblo Belén
- Dra. Valentina Torrens: 1 al 15 de marzo.
Villa Constitución
- Dr. Emilio Núñez: 9 al 16 de marzo.
Colonia Lavalleja
- Dra. Dorcas Rolón: 9 al 13 de marzo.
Pueblo Valentín
- Dr. Ramón Soto: 9 al 12 de marzo.
- Dra. Sheila Bañal: 12 al 14 de marzo.
Cerros de Vera
- Dra. Marcia Carpannessi: 12 al 15 de marzo.
