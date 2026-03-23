Rondas Rurales ASSE 23 al 27/3

Equipos de salud de la Red de Atención Primaria refuerzan la cobertura en el interior con atención médica, odontológica, ginecológica, partería y vacunación.
Rondas Rurales de ASSE: cobertura sanitaria del 23 al 27 de marzo
La Red de Atención Primaria Salto de ASSE dio a conocer el cronograma de Rondas Rurales correspondiente a la semana del lunes 23 al viernes 27 de marzo de 2026, con una amplia cobertura de servicios de salud en el interior del departamento.
El despliegue incluye atención en pediatría, medicina familiar, ginecología, odontología, partería y medicina general, además de operativos específicos como vacunación y ecografías obstétricas mediante ecógrafo móvil.
Lunes 23
- Pediatría – Dra. Silvia Oberti: Belén, Constitución, Palomas y Saucedo.
- Odontología – Pamela Bacci: Constitución.
- Partería – Andrea De María: Constitución.
- Odontología – Eduardo Álvez: Belén.
Martes 24
- Medicina Familiar – Dr. Oscar Mendoza: Colonia 18 de Julio.
- Medicina Familiar – Dra. María José Peláez: Barrio Albisu.
- Pediatría – Dra. Carla Monterroso: licencia reglamentaria del 13 de marzo al 1 de abril.
- Pediatría – Dra. Bettina Arismendi: Constitución.
- Medicina Familiar – Dr. Ramón Soto: Rincón de Valentín.
Miércoles 25
- Partería – Andrea De María: Constitución.
- Ginecología – Dra. Ana Gómez: Colonia Itapebí, Rincón de Valentín, Pueblo Biassini y Colonia Lavalleja. Concurre con ecógrafo móvil para realización de ecografías obstétricas.
- Ginecología – Dra. María Soneira: Rincón de Valentín, Pueblo Biassini y Colonia Lavalleja.
Jueves 26
- Partería – Lorena Austria: Paso Potrero, Paso Cementerio, Carumbé, Paso de las Piedras, Pepe Núñez y Quintana.
- Partería – Andrea De María: Constitución.
- Pediatría – Dra. Sandra Ghigliazza: Barrio Albisu.
- Pediatría – Dra. Carla Monterroso: licencia reglamentaria del 13 de marzo al 1 de abril.
Viernes 27
- Medicina Familiar – Dr. Oscar Mendoza: Colonia 18 de Julio.
- Medicina Familiar – Dra. María José Peláez: Barrio Albisu.
- Medicina General – Dra. Irene Baillo: San Antonio.
- Medicina General – Dra. Marta Errandonea: Campo de Todos, Laureles y Puntas de Valentín.
- Medicina General – Dr. Washington Díaz: Cuchilla de Guaviyú, Guaviyú de Arapey y Pueblo Russo.
- Ronda de Vacunación – Lic. en Enfermería Claudia Yasuré: Cordón Hortícola (Hipódromo, Colonia 18 de Julio, Colonia Garibaldi, Colonia Harriague y San Antonio).
Médicos radicados en el interior del departamento
Pueblo Belén
- Dr. Sebastián Vieira: 17 al 31 de marzo.
Villa Constitución
- Dra. Maricela Espronceda: 23 de marzo.
- Dr. Gerson Espitia: 24 al 31 de marzo.
Colonia Lavalleja
- Dra. Dorcas Rolón: 23 al 27 de marzo.
Pueblo Valentín
- Dr. Ramón Soto: 23 al 25 de marzo.
- Dra. Sheila Bañal: 26 al 28 de marzo.
Cerros de Vera
- Dra. Marcia Carpannessi: 24, 25 y 31 de marzo.
Pueblo Fernández
- Dr. Washington Díaz: 13 al 27 de marzo.