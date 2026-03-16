Rondas Rurales ASSE 16 al 20/3

Rondas Rurales de ASSE: cobertura sanitaria del 16 al 20 de marzo
La Red de Atención Primaria Salto de ASSE difundió el cronograma de Rondas Rurales correspondiente a la semana del lunes 16 al viernes 20 de marzo de 2026, con equipos médicos desplegados en diferentes zonas del interior del departamento.
El plan de trabajo incluye consultas de medicina familiar, pediatría, ginecología, partería y medicina general, además de operativos especiales como la realización de ecografías obstétricas con ecógrafo móvil.
Lunes 16
- Pediatría – Dra. Silvia Oberti: Belén, Constitución, Palomas y Saucedo.
- Partería – Lorena Austria: Belén.
Martes 17
- Medicina Familiar – Dr. Oscar Mendoza: Colonia 18 de Julio.
- Medicina Familiar – Dra. María José Peláez: Barrio Albisu.
- Pediatría – Dra. Carla Monterroso: licencia reglamentaria del 13 de marzo al 1 de abril.
- Pediatría – Dra. Bettina Arismendi: Constitución.
- Medicina General – Dr. Washington Díaz: Sarandí de Arapey.
Miércoles 18
- Ginecología – Dra. Ana Gómez: Constitución. Concurre con ecógrafo móvil para la realización de ecografías obstétricas.
- Ginecología – Dra. María Soneira: Belén.
Jueves 19
- Partería – Daniela Furtado: Paso de las Piedras, Campo de Todos, Laureles, Puntas de Valentín, Paso del Parque y Cerros de Vera.
- Pediatría – Dra. Sandra Ghigliazza: Barrio Albisu.
- Pediatría – Dra. Carla Monterroso: licencia reglamentaria del 13 de marzo al 1 de abril.
Viernes 20
- Medicina Familiar – Dr. Oscar Mendoza: Colonia 18 de Julio.
- Medicina Familiar – Dra. María José Peláez: Barrio Albisu.
- Medicina General – Dra. Irene Baillo: San Antonio.
- Medicina General – Dr. Marcial Álvarez: Palomas y Saucedo.
- Medicina General – Dr. Washington Díaz: Cuchilla de Guaviyú, Guaviyú de Arapey y Pueblo Russo.
Médicos radicados en el interior del departamento
Pueblo Belén
- Dra. Lorena Rebollo: 16 de marzo.
- Dr. Sebastián Vieira: 17 al 31 de marzo.
Villa Constitución
- Dr. Emilio Núñez: 9 al 16 de marzo.
- Dra. Maricela Espronceda: 17 al 20 de marzo.
Colonia Lavalleja
- Dra. Dorcas Rolón: 16 al 20 de marzo.
Pueblo Valentín
- Dr. Ramón Soto: 16 al 19 de marzo.
- Dra. Sheila Bañal: 19 al 21 de marzo.
Cerros de Vera
- Dra. Marcia Carpannessi: 18 al 21 de marzo.
Pueblo Fernández
- Dr. Washington Díaz: 13 al 27 de marzo.