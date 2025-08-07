Robos, riñas y siniestros marcaron la jornada en Salto

Forzaron entrada a institución educativa y robaron dinero

Un nuevo hecho de hurto ocurrió en una institución educativa pública no estatal, ubicada en la intersección de calles José Pedro Varela y 18 de Julio, en pleno centro salteño.

La denuncia fue realizada por una trabajadora del centro, quien al regresar al lugar en la mañana de ayer constató daños en la puerta principal y un vidrio roto. Además, notó el hurto de una caja con dinero en efectivo, sin que se especificara el monto sustraído.

El hecho habría ocurrido entre la tarde anterior —alrededor de las 14:00— y la mañana del día siguiente. Policía Científica trabajó en el lugar, y la investigación continúa.

Riña entre familias con detonaciones terminó con un detenido

Otro episodio violento se registró en la zona de calles 17 Metros y Rincón, donde se produjo una pelea entre dos familias. Según testigos, se escucharon detonaciones de arma de fuego.

Al llegar la Policía, observaron a un hombre que se alejaba del lugar con un hierro en la mano. Al ser registrado, se le encontró una funda de arma de fuego, aunque no el arma. Fue detenido por orden de la Fiscalía y Policía Científica trabajó en el relevamiento del hecho.

Motociclista herido tras chocar con un auto

En la esquina de Marosa Di Giorgio y Juan H. Paiva, se produjo un siniestro de tránsito que dejó como saldo un motociclista herido.

El conductor de una moto Baccio 125 cc, que circulaba hacia el Norte por Marosa Di Giorgio, colisionó con un automóvil que se desplazaba por Juan H. Paiva, conducido por una mujer. El motociclista fue asistido por una unidad de EMI, cuyo diagnóstico fue “politraumatismo leve con herida penetrante en pie izquierdo”. Fue trasladado al Hospital Regional Salto.

Conductor fugado tras embestir a una motociclista

Otro siniestro ocurrió en la intersección de Brasil y Osimani y Llerena. Una joven que aguardaba la habilitación del semáforo fue embestida por un vehículo que le pisó el pie y luego se dio a la fuga.

La conductora, que se desplazaba en una moto Baccio PX 125 cc, fue atendida por una unidad de emergencia médica. El diagnóstico fue “traumatismo de pie izquierdo”. La Policía busca al conductor responsable.