Robos en cadena golpean barrios y comercios

Informes policiales en Salto: Investigan robos en barrios Ceibal, Los Ingleses y Cerro. Comercios y particulares sufrieron importantes pérdidas materiales.

Se registraron varios hechos de hurto en diferentes zonas de la ciudad, afectando tanto a particulares como a comercios, con pérdidas materiales de consideración.

En barrio Ceibal, personal policial concurrió a una vivienda donde un hombre de 60 años constató el hurto del cableado eléctrico de tres vehículos, así como la chapa matrícula de uno de ellos.

- espacio publicitario -

En la misma zona, se denunció otro hurto en un taller mecánico, donde fueron sustraídos repuestos de un vehículo en reparación. El damnificado manifestó haber visto a un joven retirarse del lugar, quien podría estar vinculado al hecho, aunque logró perderlo de vista.

Por otra parte, en barrio Los Ingleses, un local de venta de automotores fue objeto de un importante hurto. Se constataron daños en la reja de una ventana, el interior en completo desorden y la faltante de un cheque, 500 dólares en efectivo, joyas de oro y otros efectos que se encontraban dentro de una caja fuerte.

En barrio Cerro, una comerciante de 52 años denunció que el día 14/04/2026, próximo a la hora 20:00, se retiró de su local, y al regresar a la hora 12:30 constató que una ventana se encontraba abierta. Desde el interior le hurtaron un parlante, una máquina de cortar cabello completa, dos secadores, dos planchas, una navaja profesional, tres tijeras, aceites y cepillos de uso profesional, paletas de maquillaje y la suma de $1.200 en efectivo. Agregó que la ventana había quedado sin medidas de seguridad. En el lugar trabajó personal de Policía Científica.

La Policía se encuentra trabajando en el esclarecimiento de todos los hechos.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/9z6d