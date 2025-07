River Plate y Gladiador: los 35 minutos de la declarada tensión

- espacio publicitario -

-Será esta tarde en el Parque Dickinson desde la hora 16.30′ cuando River Plate y Gladiador resuelvan en 35 minutos pendientes, quién de los dos avanza a la zona de Cuartos de Final del Campeonato del Interior en la Divisional «B». Se trata del «pico» del juego que disputaron el pasado domingo en el Parque Carlos Ambrosoni y que fue suspendido por marcados hechos de violencia. El formulario del partido fue derivado al Tribunal Arbitral. El árbitro Gonzalo de León de la Liga de Fútbol de Flores radicó lo sucedido, Gladiador y River Plate elevaron sus descargos y el Tribunal Arbitral finalmente se expidió: rumbo al «pico» de 35 minutos, más la multa económica correspondiente. A River Plate,40 Unidades Reajustables y a Gladiador 30.

Al partido lo va ganando 1 a 0 Gladiador y por lo tanto, la urgencia de River Plate en pro del empate. Por eso hay que hablar de declarada tensión, porque se trata de algo más de media hora de fútbol, «a pico y pala»: laburar por un resultado que permita avanzar. Cabe recordar que en el primer partido disputado en el Parque Juan José Vispo Mari, fue victoria de Gladiador sobre River Plate por 1 a 0. En caso de empate, se recurrirá a la ejecución de tiros desde el punto penal.

Los partidos de ida y boletos en mano

Sábado 12

Campus Municipal de Maldonado

Hora 15:00: Peñarol (Maldonado) – Lavalleja (Minas)

Jueces: Facundo Piña, Mauricio Pérez y Esteban de los Reyes (Casupá)

**********

Sábado 12

Parque «Evelio Isnardi» de Nueva Palmira

Hora 19:00: Polancos (Nueva Palmira) – Artesano (Nueva Helvecia)

Jueces: Marcelo Palacios, Jonathan Alvez y Guillermo Delgado (Canelones)

**********

Domingo 13

Estadio «Gloria de un Pueblo»

Hora 17:00: Juanicó (Canelones) – San Carlos (Colonia)

Jueces: Juan Rodríguez, Diego Deledón y Juan Iglesias (San José)

**********

Día, hora y escenario a confirmar:

Litoral (Paysandú) – River Plate o Gladiador (Salto)

Jueces: Matías Pérez, Gonzalo Ríos y Matías Provenzano (Durazno)

Liga de Fútbol Sénior: Se calzan los zapatos y se van por la décima

Para el fútbol de la Liga Sénior, será la de esta tarde, la décima fecha de la primera rueda. En cada una de las divisionales que conforman la Liga, pálpitos en función de la trascendencia. Gradualmente se van perfilando las pretensiones. Solo hay que tener en cuenta la programación, de los partidos a las canchas y pasando por los árbitros centrales en cada caso.

Liffa: en el tiempo de los Cuartos de Final

-Hoy sábado cuando se jueguen los partidos enmarcados en Cuartos de Final en el Campeonato Apertura de la Liffa, Fútbol Amateur Salto 2025. En el Campus Remeros con dos partidos. Hora 14- Salto Uruguay vs La República.Hora 15.45′- Gladiador vs Remeros. En el Complejo Arambarri a las 14 horas, jugarán La Cafetera vs San Isidro, mientras a segunda hora, 15.45′, la acción corre por cuenta de Deportivo VJ y Orso Bianco.