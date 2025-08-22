River Plate de aquí y River Plate de allá; Cuánta clase….¡»Cubilla» Hernández!

- espacio publicitario -

Con el River Plate de los años 70, cuando ELBIO HERNÁNDEZ hacía valer la gravitación de su clase, aquella que fue emergiendo bien de niño y adolescente en la cancha de Don Bosco. Pero en cuanto campito del Cien Manzanas o el propio Saladero, «Cubilla» andaba por ahí. Nunca ocultó eso de «sentirme producto del campito porque lo soy. Todos teníamos una desfachatez muy especial para jugar al fútbol. Porque la pelota es la que mandaba todos los días, era la diversión que no faltaba. Y alguien alguna vez me preguntaba a propósito de la gambeta…..noooooo, la gambeta no se enseña. Nadie te la enseña. La gambeta viene con uno. ¿Qué técnico podría enseñar cómo eludir a un jugador rival, cuando el mano a mano se plantea? Imposible. Es uno que va construyendo esa aptitud». -Después de ser Campeón con River Plate y con la selección salteña a nivel del Litoral y del Interior en 1979, «Cubilla» se fue a El Tanque de Montevideo, para más después sumarse a River Plate capitalino. Por eso, de aquel River Plate de Basilicio Da Silva en la Dirección Técnica, al River Plate siendo local en el Parque Federico Saroldi, y en este caso frente a Peñarol. Ahí está Elbio a la hora del penal. La pegada justa. Para darle inclinación al cuerpo y que el impacto llegue a la pelota para que después, el gol se transforme en consecuencia. Un estallido de tantas veces. De tantos años.

Entre Montevideo y Salto. Elbio va y viene. Suele reconquistar el diàlogo con EL PUEBLO. La memoria juega su propio partido y los rescates no faltan. Ni que hablar a la hora de los viernes, cuando la cita se produce con la barra «de los de antes». Y entonces, Roberto Mezza, el «Indio» Gularte, el «Globo» Bermúdez, el «Vela» Sánchez, el «Piti» Falcioni, mientras que desde Paysandú y cuando puede, Carlos Cabillón se suma para «regionalizar» el reencuentro. Al fin de cuentas, el fútbol siente el ocurrente placer de seguir juntando a tantos de ese ayer. Y a ese «Cubilla» Hernández….¡el de la clase, también!

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

Fernando López es el árbitro; Ceibal y Ferro: ¿qué dicen?

-Es el partido clave de la «A», más que por lo que son y por la historia, que por este presente. Después de todo, la consigna de asentamiento rige aún para Ceibal y Ferro Carril. Los dos para afrontar el partido de segunda hora en el Dickinson, en el marco de la tercera fecha de la primera rueda en la Divisional «A». Desde el Colegio de Árbitros, las designaciones que no faltan y para el duelo central, el turno de FERNANDO LÓPEZ, quien no fue designado en la segunda fecha pero ahora retorna. Si de la «A» se trata, las ternas en cada caso.

Campeonato Salteño – Programación de la fecha

Domingo 24 de agosto

Parque Dickinson

14:30 hs – Salto Uruguay vs Gladiador

Árbitros: José Carballo, Diego Artave, Didier Cuello.

16:45 hs – Ceibal vs Ferro Carril

Árbitros: Fernando López, Ivo Moreira, Sebastián Hernández.

👉 Parciales de Salto Uruguay y Ceibal ingresan a la tribuna España.

👉 Parciales de Gladiador y Ferro Carril a la tribuna Irazoqui.

Cancha de Nacional

14:00 hs – Hindú vs Arsenal

Árbitros: Nicolás Castaño, Matías Fagúndez, Mauro Melo.

16:15 hs – Nacional vs Salto Nuevo

Árbitros: Robert Aguirre, César Loetti, Johan Ghelffi.

👉 Parciales de Hindú y Nacional ingresan al sector oeste (principal).

👉 Parciales de Arsenal y Salto Nuevo al sector este.

Parque Carlos Ambrosoni

16:15 hs – River Plate vs Sud América

Árbitros: Andrés Píriz, Danilo Urrutti, Mauricio Revuelta.

👉 Parciales de River Plate ingresan al sector norte (principal).

👉 Parciales de Sud América al sector sur.

Miércoles 3 de septiembre

Parque Carlos Ambrosoni

20:00 hs – Libertad vs Universitario

Árbitros: Gustavo Barboza, José Ramallo, Pablo Sena.

👉 Parciales de Libertad ingresan al sector norte (principal).

👉 Parciales de Universitario al sector sur.

Para Almagro y Saladero: lo que se dice…¡flor de terna!

Pasó la primera secuencia de los play off en la Divisional «B», tras el logro del segundo ascenso, después del envión de Parque Solari, al haber sido el primero en avanzar. Mañana es el día en que Almagro y Saladero jugarán en el estadio, un partido que tiene al fin de cuentas, carácter de final. El Colegio de Árbitros con la presidencia de José Luis «Pipilo» De los Santos, conformó una terna cuya bien entendida calidad no se cuestiona.

Es solo pasar revista.

Divisional Primera “B”.

1° División. Campeonato Salteño. “Dr. Hugo Guerra”.

FINAL DE PLAY OFF POR EL 2° ASCENSO. Trofeos “Sr. Víctor Mendoza” y “110 años Club Peñarol”. Sábado 23 de agosto. Campo de juego: Parque DICKINSON.

19:15 hrs. Almagro vs Saladero. Árbitros: Robert Ledesma, Marcelo Izaguirre, Fernando López. 4° Árbitro: Mauro Melo. Parciales de Almagro ingresan a la tribuna España, de Saladero a la tribuna Irazoqui. NOTA: En caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, se irá a un alargue de dos tiempos de 15 minutos cada uno, de persistir la igualdad, se definirá por tiros desde el punto de penal sistema FIFA.