Resumen semanal en Salto: siniestros, heridos y detenidos

Siniestros de tránsito y detenciones por requisitoria marcaron la semana en Salto, con varios lesionados y operativos policiales en distintos barrios.



Durante la última semana, la actividad policial en Salto estuvo marcada por una serie de siniestros de tránsito en distintos puntos de la ciudad, así como por la detención de personas que presentaban requisitoria vigente.

En cuanto a procedimientos, uno de los hechos destacados ocurrió en barrio Horacio Quiroga, donde un hombre de 25 años fue identificado en la vía pública y detenido tras comprobarse que tenía requisitoria pendiente por la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género.

A su vez, en un hecho inusual registrado en barrio La Amarilla, personal policial acudió ante el llamado de una mujer que solicitaba asistencia para trasladar a su hijo por un problema ocular. Al ser identificado, se constató que el joven también presentaba requisitoria vigente, siendo detenido luego de recibir atención médica.

- espacio publicitario -

En materia de tránsito, se registraron múltiples siniestros con personas lesionadas:

Uno de ellos ocurrió en la intersección de Juncal y 19 de Abril, donde dos mujeres que circulaban en moto resultaron con politraumatismos leves tras colisionar con una camioneta, siendo trasladadas al Hospital Regional Salto.

Otro siniestro se produjo en Avenida Blandengues y Agraciada, donde un motociclista de 47 años y su acompañante de 23 resultaron lesionados al impactar contra un ómnibus. La acompañante sufrió lesiones en un miembro inferior, mientras que el conductor fue dado de alta en el lugar.

En calles Ituzaingó y Yacuy, una joven de 24 años resultó lesionada tras chocar con otra moto conducida por un hombre de 64 años.

Por otra parte, en Sarandí y José Pedro Varela, un motociclista de 20 años fue embestido por un automóvil que se dio a la fuga, resultando politraumatizado.

También se registró un siniestro en Ruta 3 y By Pass, donde una mujer de 29 años cayó de su moto tras impactar contra un perro que se cruzó en la vía, sufriendo lesiones leves.

Finalmente, en Agraciada e Invernizzi, un joven de 20 años resultó con traumatismo en una pierna tras colisionar con un automóvil.

En todos los casos intervino personal de la Brigada Departamental de Tránsito, con apoyo de servicios médicos y Policía Científica.

Las actuaciones continúan en curso, mientras las autoridades reiteran la importancia de extremar las precauciones en la vía pública para prevenir este tipo de hechos.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/3xzv