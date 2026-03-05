Reprograman show de Agarrate Catalina por lluvias en Salto

El Gobierno de Salto reprogramó el espectáculo de Agarrate Catalina previsto para el sábado 7 de marzo debido al pronóstico de lluvias y condiciones climáticas adversas.

Reprograman espectáculo de Agarrate Catalina por pronóstico de lluvias

El Gobierno de Salto informó que el espectáculo de la murga Agarrate Catalina, previsto para el sábado 7 de marzo, fue reprogramado debido a los pronósticos de condiciones climáticas adversas y la alta probabilidad de lluvias para esa jornada.

Desde la comuna se explicó que la decisión fue tomada con el objetivo de preservar la seguridad del público, de los trabajadores y de los artistas, ante la inestabilidad del tiempo prevista para el fin de semana.

Las autoridades señalaron que la nueva fecha del espectáculo será comunicada próximamente a través de los canales oficiales del Gobierno de Salto.

Mientras tanto, se solicitó comprensión al público que esperaba asistir al evento, destacando que la medida responde exclusivamente a razones de seguridad vinculadas a las condiciones meteorológicas previstas para ese día.

