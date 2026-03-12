Represa de Casupá: mayoría de habitantes de Florida la apoya

Una encuesta revela alto conocimiento y amplio apoyo en Florida a la represa de Casupá. La población destaca empleo, desarrollo y agua potable.



Represa de Casupá: alto nivel de conocimiento y fuerte apoyo entre los habitantes de Florida

La construcción de la represa de Casupá se perfila como una de las obras de mayor alcance e impacto proyectadas para los próximos años en Uruguay. El proyecto, que ha generado debates políticos y diversas interpretaciones en el ámbito público, también despierta un fuerte interés entre los propios habitantes del departamento de Florida, especialmente en la localidad donde se emplazaría la obra.

Una reciente encuesta realizada en el departamento permite conocer cómo perciben los ciudadanos esta iniciativa y cuáles son las principales preocupaciones que marcan la agenda local.

- espacio publicitario -

Los principales problemas para los habitantes de Florida

Antes de analizar la opinión sobre la represa, el relevamiento indagó sobre las problemáticas que más preocupan a la población del departamento.

Entre las respuestas predominan los temas vinculados a la economía y el empleo, seguidos por asuntos relacionados con obras departamentales y el estado de las calles. Estos temas aparecen muy por encima de otros en la agenda pública local, reflejando una combinación de inquietudes de alcance nacional —como el mercado laboral— y de carácter departamental, como la infraestructura urbana.

Alto conocimiento sobre la represa

En ese contexto, la futura represa de Casupá aparece como uno de los temas más mencionados en el debate público de Florida.

Según los resultados del estudio, el nivel de conocimiento sobre el proyecto es elevado en todo el departamento. En la localidad de Casupá, donde se instalaría la obra, más del 96% de los entrevistados afirma conocer el proyecto.

En la ciudad de Florida, capital departamental, el nivel de conocimiento también es significativo y supera el 76% de las menciones.

Estos datos permiten afirmar que la represa se ha instalado claramente en la opinión pública departamental y es un tema ampliamente conocido por la población.

Amplio apoyo a la construcción

Otro de los aspectos analizados fue el grado de acuerdo o desacuerdo con la construcción de la represa.

El relevamiento muestra que existe un respaldo mayoritario a la obra en todo el departamento. El apoyo es especialmente alto en la propia localidad de Casupá, donde más del 84% de los entrevistados se manifestó a favor de su construcción.

El nivel de desacuerdo en esa zona alcanza 11,5%, mientras que un grupo menor indicó no contar con información suficiente para tomar posición.

En la capital departamental y en otras localidades del interior, el porcentaje de personas que declara no tener suficiente información sobre el proyecto es algo mayor, superando el 17%.

Trabajo, desarrollo y agua potable entre los principales argumentos

El análisis de las frases textuales recogidas durante la encuesta permite identificar algunos patrones claros en las opiniones de los habitantes.

Entre quienes apoyan la construcción de la represa, el argumento más repetido está vinculado con la generación de empleo y el impacto económico positivo que la obra podría tener para el departamento.

También aparece con frecuencia la idea de que el proyecto podría contribuir a mejorar el abastecimiento de agua potable, una preocupación relevante en distintas regiones del país.

Apoyos con condiciones

A pesar del amplio respaldo, el estudio también detecta algunos matices en la opinión pública.

Una parte de los entrevistados señala que su apoyo a la represa está condicionado a que se cumplan determinados criterios, entre ellos:

la protección del medio ambiente ,

, la garantía de condiciones laborales formales ,

, y el control del impacto social que podría generar la obra.

En particular, algunos habitantes de Casupá y de otras localidades pequeñas expresaron preocupación por la posible pérdida de tranquilidad que podría provocar la llegada de una obra de gran magnitud.

Resumen técnico: Esta síntesis de prensa surge de la encuesta realizada en el departamento de Florida, tanto en su ciudad capital como en el municipio de Casupá (102 entrevistas) y una muestra de las demás localidades del departamento. Se realizó a partir de 403 entrevistas totales implementadas ente el 28 de febrero y el 6 de marzo de 2026. Se recogió la información por metodología mixta a residentes del departamento a partir de los 16 años respetando las cuotas de géneros y edades proyectadas por el INE para estas zonas y años. Los datos históricos presentados pertenecen a la base de indicadores de nuestra empresa sobre los universos estudiados. Es previsible un margen de error de (+) o (-) 4.6% de los valores expresados en esta síntesis, con un nivel de confianza del 95% para la información general. En los sub universos presentados dicho margen es mayor.

*Fuente Ágora.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/3svt