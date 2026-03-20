Renuncia en Constitución profundiza tensiones en el Frente Amplio

Tito Souto renunció al Frente Amplio en Salto en medio de tensiones internas y cuestionamientos a la conducción política.

Carlos «Tito» Souto – ex alcalde de Villa Constitución renuncia al Frente Amplio

La interna del Frente Amplio en Salto atraviesa un momento de creciente tensión tras la renuncia del exalcalde de Constitución, Carlos “Tito” Souto, una figura histórica dentro de la fuerza política en el departamento.

El Comité de Base Yacú Núñez informó oficialmente que el pasado 13 de marzo de 2026 recibió la nota de renuncia y desafiliación de Souto, quien argumentó motivos personales para tomar la decisión. Desde el sector, se aceptó la dimisión y se agradecieron los aportes realizados durante su trayectoria política.

- espacio publicitario -

Sin embargo, detrás del comunicado formal, diversas fuentes señalan que la salida responde a un malestar más profundo con la conducción política local.

Malestar con la conducción y clima interno

Según allegados, la decisión de Souto está vinculada a una “profunda decepción” con el funcionamiento de la mesa política departamental, encabezada por Luis Alonso. Las críticas apuntan a la falta de autocrítica y responsabilidad frente a determinadas actitudes asumidas por dirigentes y ediles en los últimos tiempos.

Souto, quien supo integrar el Movimiento de Participación Popular (MPP) y posteriormente un espacio dentro del sector del intendente Andrés Lima, había mantenido una activa participación en la política local, incluyendo dos períodos como alcalde del municipio de Constitución.

Su alejamiento no solo marca la salida de un dirigente con peso territorial, sino que también expone fracturas internas que vienen gestándose desde hace tiempo.

Un contexto político más amplio

La renuncia se da en un escenario donde ya existen cuestionamientos a la figura de Lima y su entorno político. En análisis recientes, como el del periodista Rodrigo Tejeira, se advierte sobre un desgaste en el liderazgo departamental y posibles repercusiones en espacios de gestión como Mevir, lo que refleja una interna compleja y en movimiento.

Estos elementos alimentan la percepción de que el Frente Amplio en Salto atraviesa una etapa de reconfiguración, con tensiones entre sectores y diferencias sobre la estrategia política.

¿Inicio de más renuncias?

Dirigentes consultados no descartan que la salida de Souto sea el inicio de una serie de renuncias. El malestar acumulado en distintos niveles de la estructura frenteamplista podría derivar en nuevas decisiones similares, especialmente si no se generan instancias de diálogo y revisión interna.

Las críticas no solo apuntan a la conducción, sino también a lo que algunos consideran una “oposición irresponsable”, lo que refleja una disputa sobre el rumbo político y el rol del partido en el escenario departamental.

Un punto de inflexión

La renuncia de Tito Souto deja al descubierto una interna en ebullición dentro del Frente Amplio salteño. Más allá de los motivos personales esgrimidos oficialmente, el trasfondo político sugiere un punto de inflexión que podría redefinir liderazgos, alianzas y estrategias en el corto plazo.

El desenlace de esta crisis dependerá de la capacidad del partido para procesar las diferencias y reconstruir cohesión en un momento clave.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/70h3