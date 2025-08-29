Remate Virtual del Norte logró 100% de ventas y precios destacados en agosto

100% de ventas y valores destacados en el Remate Virtual del Norte
Remate Virtual del Norte concretó una nueva edición correspondiente a agosto, que concluyó con una colocación total de la oferta y con precios que reflejan el buen momento de la reposición, acompañado por la firmeza de la demanda y un contexto climático favorable.
En la categoría vacunos, los terneros hicieron un promedio de US$ 3,13, mientras que los terneros y terneras se ubicaron en US$ 2,82 de promedio. Las vacas preñadas registraron valores destacados, con un mínimo de US$ 975, un máximo de US$ 1.000 y un promedio de US$ 992.
En lanares, los corderos se colocaron a US$ 35, las ovejas a US$ 53, y un lote voluminoso de unas 300 borregas a US$ 47.
Firmeza de mercado y escasez de oferta
Gerónimo Azanza, director de Azanza Migliaro e integrante del consorcio salteño, subrayó que se trató de un remate ágil, con clara puja de los compradores:
“Fue un remate con una agilidad brutal, ya se veía en la preoferta. Anduvo muy bien, con muy buenos valores y muchísima demanda. Claramente se está notando la falta de ganado, hace bastante que se viene necesitando. La conformidad es total y ya esperamos que en el próximo mes aparezca más oferta”.
Azanza destacó además que los valores actuales son una oportunidad para los productores: “Hay que aprovechar estos buenos momentos, lo climático, el precio de la reposición, y hacer caja. Por suerte se vislumbra un futuro interesante en el corto plazo para la ganadería”.
Por su parte, el Dr. Ignacio Beriau, de Enrique Beriau Negocios Rurales, remarcó la importancia de haber colocado la totalidad de la oferta:
“Siempre que un remate logra vender el 100% es una satisfacción. A pesar de que la oferta no era abultada, los precios alcanzados nos dejan muy conformes. Las vacas preñadas hicieron mil dólares, y si bien muchos lotes eran chicos, de 5, 9, 16 animales, la demanda fuerte se hizo sentir y eso se reflejó en el mercado”.
El martillero también valoró la preoferta previa y la colaboración de colegas y clientes, augurando buenas perspectivas para los próximos remates y la zafra de toros.
Finalmente, Mauricio García da Rosa, también director de la Firma El Estribo, señaló que la jornada reafirmó el compromiso de defender a los clientes, aún en un remate de menor volumen: “Cuando llega el momento de vender, hay que hacerlo y defender a los clientes. Se vendió todo y eso nos deja muy satisfechos de cara a la época de mayor oferta y a la zafra de toros que se viene”.