Remate Select finalizó con colocación total

El consorcio Pantalla Uruguay realizó este miércoles una nueva edición de su remate especial «Select», con un escenario marcado por la firmeza del mercado, gran demanda y colocación. Los 5.553 terneros, terneras y mixtos, Angus y Hereford, se vendieron el 100%.

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En diálogo con Actualidad Agropecuaria, el presidente de Pantalla Uruguay, Alejandro Dutra, destacó la concreción del remate, en un contexto climático que comienza a revertirse tras meses complejos en varias regiones del país.

“Ha llovido muy bien en buena parte del sur y este del Uruguay, que venían muy castigados desde septiembre. Este nuevo escenario acompaña un momento de precios muy bueno”, señaló.

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En cuanto al desarrollo de la subasta, Dutra explicó que el remate comenzó registrando un desempeño destacado, tanto por la demanda como por los valores generados.

El presidente del consorcio subrayó que, más allá del volumen que ha caracterizado la actual zafra, el mercado mantiene una firmeza sostenida, impulsada principalmente por la demanda interna.

“La exportación está activa, pero hoy no es la que marca la tendencia. El protagonista es el productor que está recomponiendo stock, en un contexto donde ya pasamos la mitad de la zafra”, afirmó.

Asimismo, remarcó el interés en categorías de reposición, especialmente en terneras y vaquillonas, reflejo de una clara apuesta por la cría y la recría.

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Respecto al negocio en general, Dutra lo definió como dinámico, aunque con algunas diferencias en las expectativas de precios. “Hay casos donde cuesta encontrar puntos de acuerdo, sobre todo en el norte, pero el mercado se mueve, los corrales están activos y hay una operativa fluida, tanto en cría como en recría”, sostuvo.

En el mercado del ganado gordo, en tanto, señaló que la industria mantiene una postura cautelosa. “Los valores están firmes, con novillos en el eje de los 5,30 a 5,35 dólares y vacas en torno a los 5 dólares. Las entradas son cortas, pero la industria está expectante, sin apurar el mercado”, explicó.

El remate Select, en su sexta edición, volvió a posicionarse como uno de los puntos fuertes del calendario. En esa instancia, los terneros promediaron US$ 4,30 por kilo y US$ 742 al bulto, con máximos de US$ 4,80, mientras que las terneras lograron un promedio de US$ 3,89 al kilo y US$ 648 al bulto, y un máximo de US$ 4,93. Los lotes mixtos, en tanto, se ubicaron en US$ 3,94.

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