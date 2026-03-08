Remate histórico de Plaza Rural confirma firmeza del mercado ganadero

Con colocación superior al 98% y valores récord para varias categorías, el primer remate de marzo del consorcio reafirmó la demanda por reposición y el dinamismo de la cadena cárnica.

El mercado ganadero volvió a mostrar señales de fortaleza en el inicio de marzo. El último remate de Plaza Rural dejó valores récord para varias categorías y una colocación superior al 98%, consolidando referencias firmes para la reposición en momentos en que comienza a tomar impulso la zafra del ternero.

En total se comercializaron más de 16.000 vacunos y 1.000 ovinos, sobre una oferta de 16.400 animales, en un remate que, según destacó Carlos de Freitas, reflejó la fuerte demanda existente.

“El volumen de colocación fue del 98,20%, prácticamente toda la oferta. Fue un remate muy lindo, con una oferta importante en un momento en que costaba conseguir reposición”, señaló.

Terneros marcan referencias

Uno de los puntos más destacados del remate fue el comportamiento del ternero, categoría que marcó nuevas referencias en el mercado.

Plaza Rural comercializó más de 7.000 terneros entre machos y hembras, con promedios que se acercaron a US$ 4 por kilo, mientras que el promedio al bulto rondó los US$ 726.

Para De Freitas, estos valores establecen un “mojón” para el mercado, aunque llamó a analizarlos con perspectiva.

“Hoy con un novillo gordo arriba de US$ 1.500 o US$ 1.600, poder reponer dos terneros y algo más con un novillo gordo bueno, es una relación sana”, explicó.

Otro dato relevante fue el valor alcanzado por la ternera, que incluso superó en el promedio al bulto al ternero macho.

La categoría alcanzó US$ 728 por animal, reflejando, según De Freitas, el posicionamiento del país en materia productiva.

“Eso demuestra que Uruguay está cada vez más volcado a la cría y que tiene un perfil cada día más criador. Es muy bueno para todo el sistema”, afirmó.

El consignatario destacó además la creciente valorización de la genética en el rodeo nacional, impulsada por las exigencias de los mercados internacionales.

“Los mercados del exterior nos exigen carcasas pesadas y bien terminadas. Eso se logra con genética y comida, pero el primer paso es la genética”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que los animales bien presentados y con respaldo genético reciben hoy premios importantes en el mercado.

El rol creciente de los corrales

De Freitas también remarcó el impacto que han tenido los sistemas de engorde a corral en el dinamismo de la cadena.

Según estimó, los corrales están participando cerca del 50% de la faena nacional, contribuyendo a uniformizar la calidad de la carne y a acelerar los ciclos productivos.

“Los corrales le dieron dinamismo a la recría. Hoy animales de 19 o 20 meses entran al corral y en unos 100 días se terminan para faena”, explicó.

Expectativa y cautela

Tras los valores alcanzados en la pantalla, el consignatario advirtió que el mercado deberá tomarse algunos días para reacomodarse, especialmente en los negocios particulares.

“Estas cosas sacuden el tablero. Hay que esperar unos días para que las referencias se acomoden y el mercado se regule”, dijo.

En paralelo, señaló que la industria también ha mostrado en los últimos días una posición más cautelosa en materia de precios para el ganado gordo.

Finalmente, De Freitas indicó que el factor climático será determinante para sostener el escenario positivo.

“Hoy lo más importante es que llueva bien en todo el país. El escenario de la carne está planteado, pero el clima es clave”, afirmó.

Mientras tanto, ya se comienza a trabajar en la próxima actividad de Plaza Rural, prevista para fines de marzo, en la que esperan mantener el nivel de oferta y dinamismo observado en este inicio de mes.

Pizarra

Terneros 140 kg: US$ 4,98/kg (US$ 677,57); Terneros 140–180 kg: US$ 4,14/kg (US$ 679,85); Terneros más de 180 kg: US$ 3,76/kg (US$ 792,02); Terneros (promedio general): US$ 3,98/kg (US$ 726,40); Más de 1 año enteros: US$ 3,05/kg (US$ 789,95); Novillos 1 a 2 años: US$ 3,47/kg (US$ 1.021,58); Novillos 2 a 3 años: US$ 3,19/kg (US$ 1.253,26); Novillos más de 3 años: US$ 3,09/kg (US$ 1.431,30); Holandos: US$ 2,65/kg (US$ 698,48); Vacas de invernada: US$ 2,44/kg (US$ 1.038,56); Terneras: US$ 3,69/kg (US$ 728,16); Terneros/as: US$ 3,76/kg (US$ 636,53); Mixtos más de 1 año: US$ 3,26/kg (US$ 920,26); Vaquillonas 1 a 2 años: US$ 3,26/kg (US$ 873,59); Vaquillonas más de 2 años: US$ 3,09/kg (US$ 897,52); Vientres preñados: (US$ 1.139,32); Vientres entorados: (US$ 972,18) y Piezas de cría: (US$ 679,03). Lanares: Corderos/as: 79; Ovejas de cría 2 o más enc.: 86,17 y Ovejas de invernada: 78.

