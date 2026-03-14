Remate “El Chamamé” colocó el 100% de la oferta con destacados valores

Zambrano & Cía. confirmó la firmeza del mercado, con ventas totales, colocaciones al exterior y promedios que reflejan la sostenida demanda por genética de calidad.

El remate de criollos de la cabaña “El Chamamé” de la familia Gurmendez, propietaria de “India Envenenada del Chamamé”, quien conquistó el Freno de Oro en Esteio el pasado año y que además fuera Gran Campeona de Expo Prado 2021, cerró con ventas totales y valores sobresalientes en varias categorías, ratificando el gran momento que atraviesa el mercado.. y la cabaña. La actividad contó con compradores de distintos puntos del país y también del exterior, logrando una amplia dispersión de la oferta.

Germán Sapelli, referente del área de venta de equinos de la firma rematadora, destacó la magnitud de la subasta.

“Fue un rematazo. Se trabajó mucho para llegar a esta instancia y la respuesta del mercado fue muy buena. Se vendió el total de la oferta y quedamos realmente conformes con los valores obtenidos.”

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En materia de precios, el remate dejó cifras relevantes como la oferta de un vientre de “India Envenenada del Chamamé”, que tras una intensa puja fue adquirida por Elizabeth Lemansky de Brasil en US$ 16.250. Dos embriones se comercializaron entre US$ 10.000 y US$ 12.500, promediando US$ 11.250.

En la categoría yeguas de andar se colocaron 14 ejemplares, con valores que fueron de US$ 4.250 a US$ 15.000 y un promedio de US$ 7.690, mientras que las potrancas (9) registraron el máximo del remate al alcanzar US$ 19.250, con un mínimo de US$ 3.250 y promedio de US$ 6.010.

Por su parte, las 5 yeguas de manada se vendieron entre US$ 3.250 y US$ 4.600, promediando US$ 3.820. Los 4 padrillos marcaron valores de entre US$ 3.000 y US$ 4.250, con promedio de US$ 3.906. En tanto, los servicios se comercializaron a US$ 960.

“Se comercializaron vientres, padrillos, embriones y potrancas. Cuando se presentan propuestas completas y con información clara, el mercado responde. Se pusieron todas las cartas sobre la mesa y eso genera confianza”, explicó Sapelli.

El remate colocó 31 productos y dejó un promedio general de US$ 7.084, confirmando la solidez del mercado y el interés sostenido por genética seleccionada.

“Hubo colocaciones para Argentina, Brasil y también para distintos puntos del país. La genética de El Chamamé se dispersó mucho, lo que confirma el interés que existe por este tipo de productos y por sangres que vienen mostrando muy buenos resultados.”

En cuanto a la actividad de la firma, adelantó que el calendario comercial continuará intenso.

“Tenemos una cartelera muy nutrida de remates en Criollos, Cuarto de Milla, Pura Sangre y ferias de caballos generales»sostuvo.

Pensando en lo más próximo Zambrano & Cía. ya cuenta con las preofertas habilitadas para el remate virtual del día 24 de marzo cuando la firma rematará de forma virtual 23 Criollos entrando Yeguas de Andar, de Manada, Potras, Castrado y Padrillo de la Cabaña La Constancia de Sapelli Gutiérrez Hnos.

«Además, seguimos incorporando herramientas comerciales como sorteos en efectivo y beneficios para quienes realicen su primera preoferta y concreten la compra. Hace años que venimos apostando a la innovación en cada evento, siempre con la transparencia que caracteriza a la firma” concluyó.

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