Rehabilitación vial en el interior del departamento

La Dirección de Obras se encuentra ejecutando un despliegue de maquinaria y personal técnico en diversos puntos del interior, con el objetivo de garantizar la conectividad y la seguridad en los caminos rurales que son fundamentales para la producción y el traslado de los vecinos. En total, cuatro equipos completos están desplegados en el interior con dos excavadoras, cuatro motoniveladoras, cuatro palas de carga, cuatro compactadoras, tres camiones regadores, siete camiones de carga y una retro combinada.

Las cuadrillas trabajan actualmente en múltiples frentes de manera simultánea. En la zona de Ruta Jones, Cuchilla de Salto, Estación Itapebí y el camino El Guayabo en Paso de las Piedras de Arerunguá, las tareas se centran en la recarga general de material, limpieza de canaletas y adecuación de fajas, procesos esenciales para el correcto drenaje pluvial y la durabilidad de la calzada.

Uno de los puntos destacados de esta intervención es el camino que une la cuchilla con Puntas de Valentín. En este tramo de 54 kilómetros, las obras están próximas a finalizar, devolviendo la fluidez al tránsito en una zona de alta relevancia. Asimismo, se están realizando trabajos de mantenimiento en el camino Vismal, una vía clave que conecta la zona de la cuchilla con la Ruta Jones.

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Respecto a la Ruta Jones, el equipo de vialidad se concentra en el tramo que une Laureles con la Ruta 31, cubriendo una extensión de 20 kilómetros de intervención profunda. En paralelo, en la zona de Estación Itapebí, se avanza en el repaso y bacheo de 20 kilómetros, sumado a 2 kilómetros específicos de recarga de material para consolidar el terreno.

Estas acciones forman parte del compromiso asumido por la administración de mantener una presencia constante en el interior, asegurando que el desarrollo de la infraestructura llegue a cada rincón del departamento, sin distinciones.

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