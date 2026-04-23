Registro Civil atenderá en Uruguay 1052 desde lunes

A partir del lunes 27, la Oficina de Registro Civil comenzará a funcionar en su nueva sede ubicada en calle Uruguay 1052, en el marco de un proceso de reorganización orientado a mejorar la atención al público.

El traslado implica un cambio de dirección para todos los trámites vinculados a esta dependencia, por lo que se exhorta a los usuarios a tener en cuenta la nueva ubicación al momento de concurrir.

Desde el organismo se indicó que la medida busca optimizar las condiciones de trabajo y brindar un mejor servicio a la ciudadanía, facilitando el acceso y la gestión de trámites.

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Asimismo, se espera que el nuevo espacio permita una atención más ágil y ordenada, en línea con las necesidades actuales de la población.

El cambio comenzará a regir desde el lunes 27, fecha a partir de la cual la atención se centralizará en el nuevo local.

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