Refugio Tapé Avirú realizará jornada abierta a la comunidad

El refugio departamental Tapé Avirú realizará el 12 de marzo una jornada a puertas abiertas para mostrar su trabajo de reinserción social con personas en situación de calle.





Refugio departamental para personas en situación de calle prepara jornada a puertas abiertas

El refugio departamental que aloja a personas sin hogar se configura como una institución destacada a nivel departamental para la reinserción en sociedad de personas que han perdido sus hogares por diferentes situaciones.

- espacio publicitario -

Este centro que funciona como alojamiento y acompañamiento de personas en situación de calle es articulado a través del Ministerio de Desarrollo Social y autogestionado por CLAEH (Centro Latinoamericano de Economía Humana), una universidad montevideana.

Ana Clara Rubio Barth, coordinadora del refugio expresó: “Éste inicialmente fue un plan abordado exclusivamente para el invierno, a fines del 2025 y principios del 2026 se planteó convertirlo en un refugio permanente de 24 horas. En esta instancia se inicia un acompañamiento de la población interna. Hoy se busca trabajar lo humano, que se reinserten en la sociedad, que encuentren un lugar para trabajar, se logre una vivienda. Queremos lograr hacer un lindo proceso con ellos acompañándolos, sabiendo que tenemos los medios, el material y los recursos humanos sobre todas las cosas para tener calidad en la atención”.

El personal que trabaja en el refugio es sostén fundamental para estabilizar el trabajo que allí se realiza. La convertibilidad del refugio en su funcionamiento 24 horas dio la posibilidad de realizar un trabajo integro para trabajar cuestiones como estudio, trabajo, vivienda y demás. Ya no se trabaja en una solución momentánea sino que se visualiza una solución a largo plazo para quienes allí acuden.

Antonela Díaz trabajadora social que desempeña labores en el este centro de asistencia integral señaló la importancia del trabajo de cercanía con las personas en situación de vulnerabilidad: “Acompañamos a las personas, ya sea, en el acceso a una tarjeta MIDES para que puedan tener acceso a sus artículos personales, el asesoramiento, la información, y sobre todo la orientación. En cuanto a la parte educativa, se busca que puedan terminar sus estudios, se ven las posibilidades laborales que puedan tener, se acompaña y ayuda en la creación de un curriculum de trabajo, un correo electrónico y la búsqueda de empleo. Se busca entablar un restablecimiento y fortalecimiento de vínculos familiares o de amistad. No se trata de buscar una solución momentánea sino de ver a la persona como un ser humano integral, en el que se busca potenciar talentos y habilidades, para que al solucionar su situación habitacional puedan mantenerla y llevar una vida plena”.

JORNADA A PUERTAS ABIERTAS

El próximo 12 de marzo el refugio departamental que lleva el nombre Tapé Avirú realizará una actividad denominada de puertas abiertas. El objetivo de la misma es el de despejar las dudas de la ciudadanía respecto a la calidad humana de quienes allí habitan y de generar empatía hacia ellos.

Rubio Barth señaló: “Esta jornada nace con la intencionalidad de cambiar la visión que la población en general tiene de las personas que están en situación de calle. Queremos que se comprenda que el refugio no es un depósito de personas sino que aquí también se alojan ciudadanos con buenas cualidades. Queremos que se vea el potencial de la gente que aquí está, que tienen ganas de trabajar y de salir adelante. Ya que muchas veces se les imposibilita el acceso al mercado laboral por estar estigmatizados. Las puertas de nuestro refugio van a estar abiertas para que todo el que quiera pasar a conocer lo haga. Los usuarios van a mostrar las obras que han realizado en los talleres. Van a haber shows artísticos y se hará entrega de certificados de la parte educativa a través de MIDES y UTU. Y cierra el evento con la presentación de una murga del refugio denominada “La Que te Cuesta”.

ACTIVIDADES

En el refugio se realizan talleres variados, entre los que se destacan de manualidades, de literatura y confeccionamiento de textos, talleres de murga, canto. También se realizan jornadas de juegos de mesa y de pintura. A futuro se encuentran proyectadas actividades de meditación y respiración guiadas, realización de ejercicio, entre otros.

REINSERCIÓN EFECTIVA

Gran número de personas ha pasado por el refugio departamental con éxito, han llegado en situaciones de vida muy complejas, sin embargo han logrado reinsertarse laboralmente, han logrado reconstruir sus vínculos familiares, han recuperado ingresos para mantener un alquiler. El refugio es un lugar que aspira a que salgan con mejores herramientas para enfrentar la vida en el afuera con estabilidad. También esto no queda en un trabajo único del refugio sino que se coordina con diferentes asistencias desde el Estado, como hospital, salud mental, Ciudadela, MIDES, entre otros.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/wn6t