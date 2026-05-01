Reels educativos en liceo impulsan aprendizaje juvenil

Proyecto con reels en liceo IPOLL convierte redes sociales en herramienta educativa, promoviendo creatividad, valores y participación estudiantil.

Reels con sentido: una propuesta educativa que conecta con la cultura juvenil

En el Liceo IPOLL se desarrolla una experiencia educativa que toma una práctica cotidiana de los estudiantes y la transforma en una herramienta de aprendizaje. A partir del uso de reels, un formato ampliamente utilizado en redes sociales, la institución logró canalizar el interés juvenil hacia la creación de contenidos con valor pedagógico y social.

La iniciativa parte de una observación concreta: los propios estudiantes ya generaban contenido audiovisual dentro del liceo, especialmente en un año marcado por el egreso. Frente a ese escenario, el equipo docente y de dirección decidió intervenir con un enfoque formativo, proponiendo un concurso con pautas claras que permitiera orientar esa producción hacia mensajes positivos y significativos.

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El proyecto no se limita a la grabación de videos. Implica un proceso integral que incluye la planificación, la definición de contenidos, el trabajo en equipo y la edición. Además, se exige que cada reel refleje la identidad institucional y aporte un mensaje dirigido a futuras generaciones.

Una respuesta educativa a las nuevas formas de comunicación

En un contexto donde el uso del celular en el aula suele ser cuestionado, esta experiencia plantea una alternativa: integrar esas herramientas al proceso educativo. Lejos de prohibirlas, se las resignifica como vehículos de expresión, reflexión y construcción colectiva.

La difusión de los trabajos a través de redes institucionales y espacios internos del liceo permitió ampliar el alcance del proyecto, involucrando no solo a los estudiantes, sino también a las familias y a la comunidad educativa en general.

Voces desde el liceo

La directora Angelina Gérez valoró la propuesta como una forma de canalizar la energía de los estudiantes en una actividad con sentido:

“Acá contentos con esta movida linda que se está dando en nuestra institución”.

Por su parte, la profesora de Derecho Lucía Pisani destacó la respuesta del alumnado:

“La respuesta fue muy favorable porque se logra visualizar un trabajo en equipo de ellos y una organización que implica múltiples habilidades”.

Ambas coincidieron en que el proyecto permitió transformar una práctica espontánea en una experiencia formativa con impacto.

Más allá de lo audiovisual: un enfoque en lo emocional

El proyecto se inscribe en una línea de trabajo más amplia del liceo, orientada a fortalecer el vínculo entre estudiantes y docentes, y a generar espacios de expresión emocional. La institución busca promover entornos donde los jóvenes se sientan escuchados y puedan comunicar sus ideas a través de los lenguajes que les son propios.

En ese sentido, la propuesta con reels funciona como puente entre generaciones, integrando cultura digital y educación en una misma estrategia.

Una experiencia con proyección

Desde el equipo de gestión se confirmó la intención de continuar desarrollando este tipo de iniciativas. La apuesta es clara: construir una educación que dialogue con la realidad de los estudiantes, reconozca sus códigos y transforme sus herramientas en oportunidades de aprendizaje.

En un escenario educativo en constante cambio, experiencias como esta muestran que el desafío no es frenar las nuevas formas de comunicación, sino comprenderlas y utilizarlas con sentido.

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