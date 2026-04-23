Red Comunitaria Rural de Salto busca llegar a 300 integrantes para fortalecer seguridad, salud y comunicación en el interior profundo



La Red Comunitaria Rural de Salto, impulsada por el policía Marcelo Vallejo desde Pueblo Quintana, conecta a vecinos, policías, maestros, enfermeros, productores y autoridades a través de WhatsApp para coordinar soluciones en seguridad, salud, educación y emergencias en la campaña salteña.

Desde Pueblo Quintana impulsan una Red Comunitaria Rural que ya reune a más de 250 personas del interior

En el interior profundo del departamento de Salto, donde las distancias se miden en kilómetros de caminos rurales y donde muchas veces la respuesta ante una emergencia tarda más de lo deseado, una iniciativa sencilla pero efectiva comenzó a transformar la realidad de cientos de personas.

La propuesta nació en Pueblo Quintana, a 180 kilómetros de la capital salteña, de la mano de Marcelo Vallejo, funcionario policial radicado en la zona desde hace cuatro años, quien detectó la necesidad de mejorar la comunicación entre vecinos y organismos ante situaciones de seguridad y emergencia.

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Lo que comenzó como un simple grupo de WhatsApp con fines policiales, hoy se convirtió en una verdadera Red Comunitaria Rural, integrada por más de 250 personas y con el objetivo inmediato de alcanzar los 300 integrantes.

“Nació como algo policial inicialmente, como yo soy el único efectivo policial, pero después se fue expandiendo en el transcurso del tiempo para toda la parte rural del interior, la campaña, a través de la plataforma de WhatsApp”, explicó Vallejo.

La red reúne a policías, autoridades, personal de salud, enfermeros, choferes de ambulancias, maestros, productores rurales, veterinarios y vecinos de distintas localidades del interior del departamento. “Pasó de ser un grupo simplemente a una red, porque tenemos varios integrantes de todos los medios policía, gobierno, enfermeros, maestros, autoridades, productores, veterinarios”, detalló.

Una herramienta para la vida cotidiana en la campaña

La iniciativa no se limita únicamente a la seguridad. Con el correr de los meses se convirtió en una herramienta de comunicación para atender múltiples situaciones cotidianas del medio rural.

Entre ellas, la alerta por pasos cortados o crecidos tras lluvias intensas, coordinación sanitaria, problemas sociales, situaciones de vulnerabilidad, escuelas rurales en riesgo de cierre y hasta la asistencia para unidades de transporte varadas en caminos intransitables. “Se informa y se suben situaciones puntuales, no solamente en el ámbito de seguridad, sino temas sociales que se van dando en el diario vivir”, expresó Vallejo.

Un ejemplo reciente ocurrió tras las intensas lluvias registradas en Pueblo Fernández.

“Quedó prácticamente bajo agua. Entonces la gente sube la situación y enseguida hay varias personas tratando de atender, no solamente la Policía, sino enfermeros, ambulancias, y se coordinan las comunicaciones”, señaló.

La red ayudó a evitar el cierre de una escuela rural

Uno de los logros más destacados de esta red fue evitar el cierre de la Escuela N.º 71 de Corral de Piedra. A comienzos de este año, el centro educativo no contaba con niños matriculados y estaba en proceso de cierre. Fue entonces cuando un maestro utilizó la red para plantear la situación.

“Todos sabemos que cuando se cierran las escuelas, después para reabrirlas es muy complicado por todo un tema administrativo y burocrático”, comentó Vallejo. Gracias a la difusión del caso, se logró contactar a familias de otra zona y matricular a dos niños. “Había dos niños de otro pueblito, se logró contactar ahí, se los trajo, se los matriculó, y la escuela no se cerró”, destacó.

Actualmente también se trabaja en la reapertura de otra escuela rural.

Emergencias de salud y coordinación de ambulancias

La salud es otra de las áreas donde la red ha demostrado ser fundamental.

En varias zonas rurales la falta de servicios sanitarios permanentes complica la atención inmediata de pacientes. “Acá solamente ahora contamos con ambulancia, pero no tenemos enfermería”, explicó.

Vallejo recordó que hubo momentos en que la ambulancia más cercana se encontraba en Sarandí de Arapey, a casi 100 kilómetros. En esos casos, la red permite coordinar rápidamente caminos alternativos, informar sobre pasos transitables y guiar a los choferes.

“Si se trata de una persona, una vida, esa comunicación es vital para la campaña”, remarcó.

Además, la red articula con organismos como Salud Pública, Mides, Policía Comunitaria y autoridades departamentales para atender casos sociales o sanitarios urgentes.

Información en tiempo real para caminos y transporte

Otra de las utilidades más frecuentes es el aviso sobre caminos cortados, pasos inundados y vehículos varados. Vallejo recordó situaciones en las que ómnibus de la empresa Hernández-San Cono quedaron detenidos durante horas o incluso días debido a las lluvias.

“Yo les decía: suban fotos, avisen, comuniquen. La gente está sabiendo en tiempo real las situaciones de la campaña”, afirmó. Esa información también permite a productores rurales, transportistas y familias tomar decisiones rápidas y evitar quedar aislados.

Una meta: llegar a 300 integrantes

Actualmente la red cuenta con entre 240 y 250 integrantes activos.

La campaña ahora apunta a llegar a los 300 miembros para darle aún más alcance y relevancia.

“Lo pusimos como meta a corto plazo. Somos 300 personas activas ahí, hacerlo conocer y seguir creciendo mucho más”, expresó. Según Vallejo, la intención es que toda persona vinculada al medio rural de Salto pueda acceder a esta herramienta. “La idea es hacerlo conocer por todo el medio rural de Salto. Comenzó como algo pequeñito en un pueblo solo y se divulgó por todo el interior”, dijo.

Un puente entre vecinos y autoridades

Para Vallejo, la clave del éxito no está en la tecnología sino en la articulación humana.“No inventamos nada, simplemente promovimos la comunicación”, sostuvo. La red funciona como un puente entre quien tiene un problema y quien puede ayudar o brindar orientación.

“Es una herramienta, un puente. A veces hay una problemática con un ministerio o con alguna situación puntual, y tenemos gente idónea en la materia que le da la información ahí”, explicó.

Desde Pueblo Quintana, esta experiencia demuestra cómo una iniciativa comunitaria, simple y organizada, puede convertirse en una herramienta concreta para salvar escuelas, coordinar ambulancias, resolver emergencias y fortalecer la seguridad en la campaña salteña.

La meta ahora es seguir creciendo y consolidarse como la primera gran red rural comunitaria del departamento.

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