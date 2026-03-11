Recuperación vial en barrio Arralde: obras y mejoras urbanas

La Intendencia de Salto inició obras de recuperación vial en barrio Arralde, con reparación de pavimento, limpieza de cunetas y mejoras de drenaje e iluminación.

Recuperación vial en barrio Arralde

La Dirección de Obras de la Intendencia de Salto comenzó esta semana una intervención integral en las calles del barrio Arralde. La iniciativa forma parte de un plan estratégico de recuperación de las arterias viales urbanas, elaborado a partir de un relevamiento técnico que determinó que cerca del 55% de las calles de la ciudad presentan un estado de deterioro significativo.

Durante una recorrida por la zona de Diagonal Arralde, el intendente de Salto, Dr. Carlos Albisu, señaló que los trabajos responden a un reclamo histórico de los vecinos del barrio. El jerarca sostuvo que la administración departamental tiene el compromiso de intervenir en distintos puntos del departamento a lo largo del actual quinquenio, con el objetivo de revertir el déficit de infraestructura vial acumulado.

- espacio publicitario -

Albisu también apeló a la comprensión de la población respecto a los tiempos que demandan este tipo de intervenciones. Explicó que el nivel de deterioro que presenta el pavimento en varios sectores de la ciudad obliga a aplicar un plan de recuperación progresivo y cuidadosamente planificado.

Intervenciones previstas

De acuerdo al cronograma definido por la comuna, una vez culminadas las tareas en barrio Arralde, las cuadrillas se trasladarán hacia los barrios Gallino y Gautrón. En este último caso, el inicio de los trabajos dependerá de las coordinaciones que se realicen previamente con OSE.

El Director de Obras, Ing. Juan Manuel Texeira Núñez, explicó que el foco principal de la intervención está puesto en la restitución del pavimento en los tramos más afectados. Paralelamente, se trabaja en la mejora de las calles de tosca cercanas, evaluándose además la posibilidad de aplicar tratamiento bituminoso en el corto plazo en determinados sectores.

Un abordaje integral del barrio

Las tareas previstas no se limitan únicamente a la calzada. Según indicó Texeira Núñez, el operativo también incluye la limpieza de cunetas, la canalización de desagües y el mantenimiento de alcantarillas, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y prolongar la vida útil de las calles intervenidas.

Asimismo, la Dirección de Obras trabaja de manera coordinada con las áreas de Servicios Públicos y Tránsito para atender en forma simultánea otras necesidades del barrio, como la mejora de la iluminación y la señalización vial.

De esta manera, la intervención busca generar un abordaje integral de los sectores intervenidos, atendiendo distintas problemáticas urbanas al mismo tiempo.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/uuug