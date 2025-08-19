Recolección de restos de poda y chatarra este miércoles en barrios de Salto

- espacio publicitario -

Servicios Públicos desplegará cuadrillas en distintas zonas de la ciudad

El Gobierno de Salto informó que este miércoles 20 de agosto se llevarán a cabo tareas de recolección de restos de poda y chatarra en diferentes barrios de la ciudad.

Cuadrillas de Parques y Jardines

Una de las cuadrillas trabajará en La Amarilla, El Vasco, Dickinson y Barbieri, mientras que la segunda recorrerá Umpierre, Chinchurreta y las Cooperativas de Viviendas Nuevas.

Gestión Integral de Residuos

El servicio de recolección de podas tendrá horarios y zonas específicas:

De 5:00 a 12:30 horas: área comprendida entre Pascual Harriague, Patule y hasta el arroyo, además del barrio Bello Quiroga .

área comprendida entre Pascual Harriague, Patule y hasta el arroyo, además del barrio . De 12:00 a 17:00 horas: barrios Calafí, Viviendas del BPS, Villa Sara, Macció, Caballero y La Amarilla .

barrios . De 19:30 a 03:00 horas: zona entre Camino del Éxodo y Líber Seregni, y entre Ramón Vinci y Garibaldi. También se cubrirán Parque José Luis, Zona de Ranchos, Agua Salto, Goslino, Da Rosa y Zona Hipódromo.

Las autoridades recuerdan a los vecinos colaborar depositando los restos en lugares accesibles para facilitar la tarea de recolección.