back to top
17.2 C
Salto
martes, agosto 19, 2025
InicioNOTICIAS & NOVEDADESLOCALES

Recolección de restos de poda y chatarra este miércoles en barrios de Salto

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
9
Tiempo de lectura: <1 min.
- espacio publicitario -
Diario EL PUEBLO digital
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/jbw7

Servicios Públicos desplegará cuadrillas en distintas zonas de la ciudad

El Gobierno de Salto informó que este miércoles 20 de agosto se llevarán a cabo tareas de recolección de restos de poda y chatarra en diferentes barrios de la ciudad.

Cuadrillas de Parques y Jardines

Una de las cuadrillas trabajará en La Amarilla, El Vasco, Dickinson y Barbieri, mientras que la segunda recorrerá Umpierre, Chinchurreta y las Cooperativas de Viviendas Nuevas.

Gestión Integral de Residuos

El servicio de recolección de podas tendrá horarios y zonas específicas:

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía
  • De 5:00 a 12:30 horas: área comprendida entre Pascual Harriague, Patule y hasta el arroyo, además del barrio Bello Quiroga.
  • De 12:00 a 17:00 horas: barrios Calafí, Viviendas del BPS, Villa Sara, Macció, Caballero y La Amarilla.
  • De 19:30 a 03:00 horas: zona entre Camino del Éxodo y Líber Seregni, y entre Ramón Vinci y Garibaldi. También se cubrirán Parque José Luis, Zona de Ranchos, Agua Salto, Goslino, Da Rosa y Zona Hipódromo.

Las autoridades recuerdan a los vecinos colaborar depositando los restos en lugares accesibles para facilitar la tarea de recolección.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/jbw7
- espacio publicitario -Bloom
Te recomendamos leer:

Intendente Lima Destaca Mejoras en Termas del Arapey

Cuidemos el Parque del Lago – Alto Riesgo de Incendio

Este sábado, a las 20:00, nuevo programa de “El Pueblo en...