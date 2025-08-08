Recolección de restos de poda y chatarra en varios barrios de Salto este lunes 11 de agosto

- espacio publicitario -

El Gobierno de Salto comunicó que este lunes 11 de agosto las cuadrillas del área de Parques y Jardines del Departamento de Servicios Públicos estarán abocadas a la recolección de restos de poda y chatarra en distintos puntos de la ciudad.

Una de las cuadrillas trabajará en los barrios Talleres Norte y Talleres Sur, mientras que la otra desarrollará tareas en los barrios Arralde y Goslino.

La Intendencia exhorta a los vecinos a disponer estos materiales en la vía pública con anticipación, a fin de facilitar y agilizar las tareas de limpieza y mantenimiento de los espacios urbanos.