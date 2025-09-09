Reclamo. A GLADIADOR LE DIERON LOS PUNTOS Y TOMÓ LA PUNTA

- espacio publicitario -

Noche clave la de este lunes en el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol. El Tribunal Arbitral avaló el reclamo de Gladiador por la inclusión de un jugador de Sud América que tenía pena pendiente. En el partido había ganado Sud América 3 a 2.

Los tres puntos para Gladiador lo sitúan como nuevo líder en la «A». Asimismo el Tribunal no dio lugar a la protesta de Salto Uruguay contra Libertad, por lo que el empate no varía. Las dos situaciones descritas se originaron en la primera fecha de esta primera rueda, disputada el 10 de agosto.

En tanto Salto Nuevo le retiró la confianza al Tribunal de Penas, planteando la destitución de sus integrantes. El lunes próximo se define, con los delegados votando.