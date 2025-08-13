Reclaman solución definitiva para el transporte escolar en la Escuela Nº 60 de Salto

- espacio publicitario -

Nuevamente buscamos que se haga de público conocimiento la situación que siguen atravesando alumnos de la escuela n°60 zona agronomía del departamento de Salto, siguen sin concurrir a la escuela porque dicho micro que es el encargado de llevar a los niños sigue roto. “Lo arreglan” y dicho “arreglo” dura tres días máximo, no completan la semana de escuela porque están sin transporte.

Queremos una solución duradera y que esto no sea cosa de todos los meses.

Tienen la obligación de brindar una solución a los niños ya que esto fue un acuerdo firmado en el año 2000. Que se tomen las medidas necesarias para brindar un transporte en condiciones para los estudiantes.