Reclaman solución definitiva para el transporte escolar en la Escuela Nº 60 de Salto

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/cejd
Nuevamente buscamos que se haga de público conocimiento la situación que siguen atravesando alumnos de la escuela n°60 zona agronomía del departamento de Salto, siguen sin concurrir a la escuela porque dicho micro que es el encargado de llevar a los niños sigue roto. “Lo arreglan” y dicho “arreglo” dura tres días máximo, no completan la semana de escuela porque están sin transporte.
Queremos una solución duradera y que esto no sea cosa de todos los meses.
Tienen la obligación de brindar una solución a los niños ya que esto fue un acuerdo firmado en el año 2000. Que se tomen las medidas necesarias para brindar un transporte en condiciones para los estudiantes.
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/cejd