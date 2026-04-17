Reclaman ambulancia y mejoras urgentes en caminos rurales de Saucedo: vecinos denuncian aislamiento sanitario



El presidente de la Comisión de Apoyo a la Policlínica de Saucedo, Luis Monzón, alertó sobre la falta de ambulancia para más de 800 personas y el mal estado de caminos rurales que impide el acceso a la salud y la educación.



Vecinos de Saucedo reclaman ambulancia , denuncian aislamiento sanitario y caminos intransitables

El presidente de la Comisión de Apoyo a la Policlínica de Saucedo, Luis Alberto Monzón, expresó la creciente preocupación de los vecinos ante la falta de una ambulancia y el deterioro extremo de los caminos rurales, una realidad que —según afirmó— compromete la atención sanitaria, la educación y la vida cotidiana en la zona.

Monzón explicó que actualmente se lleva adelante una campaña para conseguir el traslado de enfermos destinada a la zona, donde residen unas 800 personas entre Saucedo y Palomas.

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Informó sobre la reunión mantenida con autoridades del Gobierno Departamental y el impacto social y productivo por la situación critica del camino.

“Estamos en la gran campaña pro-ambulancia para la zona. Tenemos un gran problema acá, porque la gente no cuenta con medios de transporte de enfermos”, señaló, al tiempo que remarcó que la situación es crítica para una población estimada en unas 800 personas.

Monzón explicó que actualmente dependen de servicios provenientes de otras localidades, lo que no garantiza una respuesta oportuna. “Siempre acuden a ambulancias que están en Constitución y la mayoría de las veces no vienen… no vienen, por los caminos y todo”.

Cuestionamientos a las autoridades de salud

El dirigente fue enfático al cuestionar la postura de las autoridades sanitarias, a quienes acusa de no comprender la realidad rural. “Hemos encontrado trancas en Salud Pública, porque los directores ven como que no es necesario contar con una ambulancia en la zona”.

En ese sentido, profundizó su crítica.“Los directores son señores que están sentados en oficina y no saben esta realidad… no vienen, entonces no ven lo que vive la gente acá”.

Por otra parte se mostró indignado con las autoridades de la salud que informan «que no es viable» contar con una ambulancia en la zona.

Además, contrastó la situación del interior con la de la ciudad. “En Salto hay ambulancias para todos los servicios, pero acá hay gente que depende de la solidaridad de los vecinos”.

Sostuvo que en muchas ocasiones son los propios vecinos los que trasladan a los pacientes pero que eso no es serio ya que en ocasiones los traslados necesitan condiciones especiales.

Caminos “desastrosos” que aíslan a la población

Otro de los puntos centrales del reclamo es el estado del camino que une las Cerrilladas de Saucedo con el pueblo, que fue calificado en duros términos: “Debe ser uno de los caminos más feos del departamento o del país… es totalmente desastroso, imposible de pasar”.

Monzón precisó que el tramo más afectado abarca entre siete y ocho kilómetros: “Es poquito lo que está intransitable, pero ese trayecto está abandonado por las autoridades desde hace años”.

La situación impacta directamente en la educación de los niños. “Hay madres que van con sus hijos a la Escuela 32 y quedan enterrados en el barro… han tenido que darse vuelta o seguir a pie porque no se puede pasar”.

También se ven afectados los estudiantes que deben trasladarse a Constitución. “Hay gurises que no han podido viajar para tomar el colectivo al liceo, porque el camino quedó cortado”.

Gestiones y promesas

Ante este escenario, vecinos de la zona acudieron recientemente a la Intendencia para plantear la problemática. “Llegamos al despacho del señor intendente con fotos y todo, mostrando la realidad”, relató Monzón.

Según indicó, recibieron un compromiso de intervención.“Nos prometieron que la semana que viene van a estar acá movilizándose para solucionar el problema”. No obstante, aclaró que la situación no es reciente. “Esto no es de ahora por la lluvia, esto viene destrozado desde hace años, años y años”.

Impacto productivo y social

El mal estado de los caminos también afecta la producción local y el trabajo diario. “Pasan camiones lecheros, camiones con ganado, la producción tiene que salir… no se puede detener el trabajo”, afirmó.

Asimismo, señaló que pequeños productores y emprendedores dependen de esos caminos. “Hay gente que tiene que llevar sus productos a la ciudad para vender y no puede dejar de hacerlo, pero los caminos no ayudan”.

Monzón insistió en que el reclamo responde a una necesidad básica y no a intereses políticos. “Yo no soy político, pero estoy reclamando una cosa justa y necesaria para la salud”.

También puso el foco en la desigualdad territorial.“La gente de campaña está dependiendo de la solidaridad, porque la ambulancia a veces viene al otro día, a los dos días, o no entra directamente”.

En muchos casos, son los propios vecinos quienes deben intervenir: “Muchas veces trasladan al enfermo en vehículos particulares hasta encontrarse con la ambulancia, porque no entra hasta acá”.

Finalmente, dejó en claro que continuarán con las gestiones: “Vamos a gritar hasta el último momento, porque esto no puede seguir así. El desarrollo rural depende de la salud, de los caminos y de que se atienda a la gente como corresponde”.

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