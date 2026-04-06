Rebaja del IMESI a 24% no afectará al comercio local por la paridad de precios con Argentina

«A pesar de la nueva rebaja de IMESI al 24%, los precios siguen equilibrados con Argentina»

La reciente reducción del descuento del IMESI del 32% al 24% encendió inicialmente señales de alerta en el comercio salteño, históricamente afectado por la diferencia de precios con Argentina.

Sin embargo, el actual contexto cambiario en la región permite que, pese a la menor rebaja impositiva, los valores del combustible se mantengan prácticamente equiparados, evitando un impacto negativo inmediato.

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Consultada por EL PUEBLO, la presidenta del Centro Comercial e Industrial de Salto, Aline Bisio, explicó que, si bien el sector hubiera preferido mantener un mayor descuento, la situación actual hace que la medida no genere, por ahora, una pérdida de competitividad.

“Nosotros hemos venido manteniendo reuniones con el Ministerio de Economía, primero con el subsecretario en Montevideo y luego la semana pasada en Soriano, y ya sabíamos que el primero de abril se venía la baja del IMESI”, señaló.

Bisio dejó en claro que la reducción del descuento no es, en sí misma, una noticia positiva para el sector. “En realidad esto es para nosotros, como siempre digo yo, una necesidad, no un beneficio”, afirmó, en referencia a la política de ajuste del tributo en función de la brecha de precios con el país vecino.

En términos concretos, la rebaja implica pasar de un 32% a un 24%, lo que en otro contexto podría haber generado una diferencia significativa y perjudicial para el comercio local. Sin embargo, la coyuntura internacional y regional ha modificado ese escenario.

“Todo va acorde al precio del combustible. En este caso tenemos la guerra que cambió todo, hay un aumento de un 7%, cuando en realidad desde el Ministerio de Economía dicen que tendría que haber sido más”, explicó.

Ese ajuste, sumado a la evolución del tipo de cambio en Argentina, permite que la diferencia de precios se mantenga prácticamente nula. “Ellos consideran que con un 32% de descuento había diferencia y en este caso con el 24% quedamos parejitos. Te diría que creo que tenemos dos pesos de diferencia”, detalló.

En ese sentido, Bisio subrayó que, más allá de la reducción del descuento, el objetivo central —evitar la fuga de consumo— se sigue cumpliendo. “No nos va a afectar a nosotros localmente de que la gente vaya por la nafta, y ya como siempre sabemos que van por otros productos”, sostuvo.

La dirigente fue clara al explicar que el problema no es el porcentaje en sí, sino la brecha de precios. “El tema del IMESI es por la diferencia con Argentina, no porque nosotros tengamos ganas de tenerlo para beneficiarnos, sino para que la gente no cruce al otro lado”, enfatizó. En esa línea, destacó que hoy el consumidor no encuentra incentivos para trasladarse. “No hacés 40 o 50 kilómetros para ir a buscar combustible, ya no te sirve y ya no vas por otras cosas, terminás perdiendo”, indicó.

No obstante, recordó que el comercio de frontera es extremadamente sensible a cualquier variación. “La gente va a buscar precio, entonces cualquier diferencia enseguida se nota”, advirtió.

Por eso, si bien en esta oportunidad el impacto se ve amortiguado, el seguimiento de la situación será clave. “Tenemos muy en claro con el ministro que esto se va a seguir trabajando mes a mes. Nosotros le estamos pasando los datos, en abril vamos a tener otra reunión con ellos”, adelantó.

Además, destacó el trabajo técnico que viene realizando la institución. “Cuando fuimos le presentamos todo el sondeo que hace nuestro economista. La cosa es estar alineados”, afirmó. Bisio también hizo referencia a antecedentes recientes que reflejan la sensibilidad del mercado. “Nosotros recalcamos cuando en enero nos bajaron y después enseguida en febrero lo consideraron y lo volvieron a subir. No sé qué error hubo ahí, pero enseguida se nota que afecta”, recordó.

Finalmente, si bien reconoció que el escenario actual permite cierta estabilidad, insistió en la necesidad de mantener políticas activas para sostener el comercio local. “Esto nos beneficia a nosotros localmente para que se mueva en Salto a nivel local, que venimos en una situación complicada”, expresó.

“Yo siempre tengo la esperanza de que esto mejore, sin duda, de que la plata quede acá”, concluyó.

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