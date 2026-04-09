Realojo en Salto: avanzan viviendas para La Amarilla

DINISU y la Intendencia recorrieron viviendas para realojar familias de La Amarilla, ajustando aspectos técnicos y coordinando el traslado planificado.

El equipo técnico de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (DINISU), dependiente del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, junto a autoridades del Área de Vivienda y Hábitat del Gobierno de Salto, llevó adelante una instancia de trabajo orientada a coordinar acciones y consolidar avances en materia habitacional en el departamento.

Durante el encuentro, se definieron líneas de trabajo centradas en fortalecer la articulación interinstitucional, optimizar recursos disponibles y dar continuidad a los proyectos en ejecución, con foco en mejorar las condiciones de vida de las familias involucradas.

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En ese contexto, se realizó una recorrida por las viviendas que serán destinadas al realojo de familias del asentamiento La Amarilla, una de las intervenciones prioritarias en el territorio.

Las soluciones habitacionales visitadas se encuentran ubicadas en distintos puntos del Este de la ciudad, principalmente sobre avenida Manuel Oribe y calle Gaboto. La inspección permitió evaluar el estado actual de las viviendas y ajustar detalles técnicos y operativos necesarios para garantizar un traslado ordenado y planificado.

Desde ambas instituciones se destacó la importancia de sostener el trabajo conjunto como herramienta clave para avanzar en políticas públicas que promuevan el acceso a una vivienda digna, al tiempo que se impulsa el desarrollo urbano sostenible en Salto.

El proceso continuará en las próximas etapas con la coordinación de acciones específicas para concretar el realojo, en un marco de planificación integral y acompañamiento a las familias beneficiarias.

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