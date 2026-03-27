RAPIÑA EN PLAZA ARTIGAS TERMINA CON DETENCIONES DE ADOLESCENTES

Rapiña en Plaza Artigas: joven fue amenazado con arma blanca y robado. Policía detuvo a adolescentes en la zona y Fiscalía investiga el caso.





Próximo a la hora 00:00 del día de la fecha, se recibe un llamado al servicio de emergencias en el que un usuario denuncia haber sido víctima de rapiña por parte de dos masculinos, quienes, mediante amenazas con arma blanca, le sustraen su teléfono celular y varios objetos personales que llevaba en su mochila. Asimismo, aporta descripción física y vestimenta de los presuntos autores, indicando que se dieron a la fuga por calle 25 de Agosto en dirección sur.

Personal policial que se encontraba en recorridas por la zona concurre al lugar, entrevistándose con la víctima, un joven de 22 años, quien manifiesta que se encontraba en Plaza Artigas cuando fue abordado por cuatro individuos. Estos le solicitaron que compartiera un código QR para acceder a conexión wifi y, en ese momento, uno de ellos le coloca un arma blanca a la altura del cuello, exigiéndole la entrega de su teléfono celular y demás pertenencias.

- espacio publicitario -

En forma paralela, mientras se realizaban recorridas en procura de los presuntos autores, efectivos policiales logran ubicar en la zona de Diagonal Lazareto a un adolescente de 17 años, cuyas características coinciden con la descripción aportada. Asimismo, en las inmediaciones de la Universidad, se identifica a otros dos jóvenes, de los cuales uno coincide también con los datos brindados por la víctima.

Se procede a la detención de los adolescentes, se recepciona la denuncia correspondiente y se pone en conocimiento a la Fiscalía de turno. Toma intervención la Dirección de Investigaciones, que continúa trabajando en el esclarecimiento de los hechos.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/dnbb