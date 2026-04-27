Rapiña con disparos en zona sur: no hay heridos

Se tomó conocimiento de una rapiña a un comercio ubicado en la zona sur de la ciudad, en la que se efectuaron disparos de arma de fuego. Personal policial concurrió al lugar, donde entrevistó al denunciante, quien aportó características de los autores y del vehículo en el que se desplazaban.

Según manifestó, los individuos se llevaron la recaudación del día y, al retirarse, realizaron dos disparos con un arma de fuego tipo revólver, sin registrarse personas lesionadas.



En forma simultánea, mientras se realizaban las comunicaciones correspondientes, efectivos policiales que se encontraban en tareas de patrullaje avistaron a dos masculinos circulando en un birrodado de similares características. Al notar la presencia policial, se dieron a la fuga a pie, abandonando el vehículo.



Ambos fueron finalmente detenidos, tratándose de dos adolescentes de 15 y 17 años de edad, quienes se desacataron con los funcionarios actuantes.

Enterada la Fiscalía de Turno, se dispuso la detención de ambos, continuándose con las actuaciones. Cabe señalar que, en principio, los detenidos no estarían vinculados con la rapiña investigada.

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