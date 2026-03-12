Ramiro Tafernaberry – Selección sub 18

‘Se viene lo que tanto esperamos, la Copa Nacional’

Tiene apenas 17 años y ya empieza a marcar su camino en el fútbol salteño. La pasada temporada estuvo en la preselección de la Sub-18, aunque finalmente no quedó debido a su edad, ya que aún no se aproximaba al límite que establece esta categoría. Este año, el 18 de agosto, llegará a la mayoría de edad, pero a pesar de su juventud, Ramiro Tafernaberry ya ha recorrido un camino muy interesante dentro del fútbol de Salto.

Viene de ser seleccionado desde Ferro Carril, equipo que estuvo en las definiciones del Campeonato Salteño, resultando ser el mejor del 2025, un club acostumbrado a disputar instancias decisivas y que es uno de los más laureados del fútbol local. Sin dudas, eso también le ha permitido adquirir experiencia en partidos de alta presión.

Nacido del barrio Cien Manzanas, comenzó a jugar al fútbol en su infancia en Don Bosco, dentro del predio de la obra social, en esas canchas que han albergado a tantos niños y que hoy cuentan con mejores comodidades que en otros tiempos. Luego llegó su paso por Saladero, donde incursionó en el fútbol infantil, más tarde su incorporación a Libertad, su etapa en River Plate y actualmente su presente en Ferro Carril.

El sueño de Ramiro es claro: llegar al fútbol profesional. En el programa ‘La Trastienda del Fútbol’, que se emite todas las mañanas por Radio Arapey destacó la confianza que le brinda el entrenador Wilson Cardozo, algo que considera fundamental en esta etapa de su carrera.

El pasado domingo tuvo un momento especial: fue el autor del primer gol de Salto ante Paysandú, un tanto que en ese momento encaminaba la consagración como mejor selección del Litoral. Tafarnaberry es un jugador con grandes condiciones técnicas y además tiene la capacidad de rematar con ambas piernas, una virtud que sin duda puede proyectarlo hacia equipos importantes del fútbol profesional uruguayo.

Mientras tanto, este joven talento sigue sumando experiencia y siendo parte de una selección salteña que ya piensa en lo que viene: el viaje a Cerro Largo, donde continuará el desafío a nivel nacional.

‘Podíamos revertirlo’

El volante ofensivo de la selección tenía claro que se podía ganar, desde el banco de suplentes veían que podían revertir el resultado.

“Teníamos el partido controlado. Si bien Paysandú había hecho un gol, también ayudado por el viento, porque la pelota rebotó en la mano de Alejo y después se metió en el arco. El partido no tenía muchas situaciones generadas por Paysandú; sí nosotros estábamos creando muchas chances de gol. En el primer tiempo fueron cerca de ocho situaciones las que tuvimos”.

“En el segundo tiempo, los cambios y el ingreso que marcó el técnico terminaron dando vuelta el resultado. Estábamos muy confiados en que podíamos hacrlo”.

Poco festejo y pensando en el futuro

“Tampoco hubo mucho tiempo para festejos. La celebración fue con la familia, con los más cercanos, y después volver a los entrenamientos. No hubo un festejo masivo con todo el plantel, sino que cada uno prácticamente lo hizo por su lado, con sus seres queridos”.

Cerro Largo el rival de Cuartos de Final.

El futuro de la selección está muy próximo, ya que el fin de semana deberá afrontar un nuevo desafío. El sábado jugará en el estadio Ubilla de Melo, donde el elenco salteño medirá fuerzas por los cuartos de final ante el campeón del Este, Cerro Largo.

El pasado fin de semana, el conjunto arachán derrotó a Maldonado y eso le permitió quedarse con el primer lugar de la región Este. De esta manera, se dará un verdadero choque de campeones entre el Este y el Norte.

Será un duelo entre dos selecciones con características muy marcadas: por un lado, el fútbol fuerte e intenso que propone Salto; y por el otro, un equipo de Cerro Largo que se destaca por su buen trato de pelota. además, llega a esta instancia respaldado por el trabajo realizado en los últimos años y por una base de jugadores que ya formó parte de la competencia nacional en la temporada pasada.

Todo está dado para que sea un partido muy atractivo y parejo, con dos selecciones que buscarán dar un paso más rumbo a las instancias decisivas del torneo.

‘Hay comodidad para jugar’

“Vamos a una cancha grande donde nos sentimos cómodos jugando, como ya lo hicimos en Paysandú, también en Rivera y en Tacuarembó. Las dimensiones del campo de juego de nuestro estadio son distintas; el nuestro es más chico comparado con esos escenarios que mencionaba”.

Melo; un estadio que favorece el juego de Salto

“El Ubilla parece un campo amplio y, además, su piso está en buenas condiciones, por lo que creemos que nos puede favorecer mucho. Vamos con mucha confianza de que podemos conseguir un buen resultado. Y cuando hablamos de buen resultado nos referimos a ganar o, al menos, traernos un empate para después definir la serie acá en casa, como estamos acostumbrados a hacerlo”.

