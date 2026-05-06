Raíces de Vida: exposición floral y horticultura en Salto

El Salto Garden Club realizará la exposición “Raíces de Vida” los días 6 y 7 de mayo en el Mercado 18 de Julio, con entrada libre.

El Salto Garden Club invita a la comunidad a participar de la exposición “Raíces de Vida”, una propuesta dedicada al arte floral y la horticultura que se desarrollará en el marco de la temporada otoño 2026.

La actividad será una exposición floral N.G.C. —National Garden Clubs— especializada en horticultura, y reunirá el trabajo de los grupos “Los Azahares” y “Mburucuyá”, con una muestra orientada a destacar la creatividad, el diseño floral y el cuidado del entorno natural.

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El evento se realizará los días miércoles 6 y jueves 7 de mayo de 2026, en el Mercado 18 de Julio, con entrada libre y gratuita.

En forma paralela, también se desarrollará el “Plant Market”, una feria de plantas donde el público podrá adquirir distintas especies y conocer más sobre jardinería, cultivo y cuidado de plantas.

Los horarios de visita serán los siguientes:

Día Horario Miércoles 6 de mayo 16:00 a 20:00 horas Jueves 7 de mayo 10:00 a 12:00 y 16:00 a 19:00 horas

El Salto Garden Club, afiliado a National Garden Club Inc., reafirma con esta actividad su compromiso con la promoción de la jardinería, la educación ambiental y la valoración de los espacios verdes.

Desde la organización se invita a toda la población a participar de esta propuesta abierta, que combina naturaleza, arte, conocimiento y encuentro comunitario en un espacio emblemático de la ciudad.

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