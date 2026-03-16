Radiografía del trabajo en Salto

Entre el desempleo y la informalidad

El último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), basado en la Encuesta Continua de Hogares a enero de 2026, muestra una foto compleja para nuestro departamento. Aunque el país vive un momento de alta actividad económica, Salto sigue peleando desde atrás en varios indicadores clave. La realidad local nos marca que todavía estamos lejos de los promedios nacionales de bienestar laboral.

Salto por debajo de la media nacional

En el panorama general, Uruguay registra una tasa de empleo del 59,8%, una cifra que se acerca a los máximos históricos de las últimas décadas. Sin embargo, en Salto el empleo se ubica en el 59,1%, ocupando el noveno lugar a nivel país. Esto significa que, comparado con departamentos como Maldonado que lidera con un 67%, nuestra zona tiene un rezago importante.

El drama de la falta de trabajo

Si miramos el desempleo, los números son más preocupantes para los salteños. Mientras que el promedio del país es de 7,2%, en Salto la cifra trepa al 8,2% de la población activa. Actualmente somos el sexto departamento con más desocupados de todo el Uruguay. En términos reales, hay 5.770 personas en nuestra ciudad que buscan trabajo y no lo encuentran.

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El peso del trabajo «en negro»

Uno de los puntos más críticos que destaca el informe es el informalismo laboral. En Salto, el 30% de los trabajadores no están registrados en la Seguridad Social. Esto implica que 21.000 salteños trabajan «en negro», sin aportes ni cobertura de salud. Nuestra tasa de informalidad supera ampliamente la media nacional, que es del 21,2%.

Diferencias marcadas por género y edad

El mercado de trabajo no golpea a todos por igual. Las mujeres sufren un desempleo del 9,2%, frente a un 5,9% en los hombres. En cuanto a los jóvenes, la situación es crítica. Los chicos de 14 a 24 años tienen un desempleo del 25,6%. Es el grupo etario con menos oportunidades de acceso a un puesto estable.

El contraste con el sur del país

Montevideo y el litoral sur presentan realidades muy distintas a la nuestra. La capital tiene un empleo del 60,7% y menos informalidad que el interior profundo. La brecha entre el norte y el sur sigue siendo un desafío pendiente para las autoridades.

La estabilidad del mercado general

A pesar de los problemas locales, el país mantiene una tasa de actividad del 64,6%. Esto se traduce en aproximadamente 1.911.000 personas activas en todo el territorio. El desempleo general se sitúa en niveles similares a los registrados entre 2009 y 2015. Para Salto, el reto es bajar ese 8,2% de desocupación que nos mantiene en alerta.

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