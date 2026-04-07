Racing es histórico y además el más goleador de todos: 18

La 10ª fecha ya es historia y dejó apuntes, que Tenfield.com, los tiene en cuenta. No está demás repasar desde EL PUEBLO. Una manera de entender la realidad.

•Se anotaron 20 goles (2.5 x partido)

•Fueron 3 triunfos locales, 3 visitantes y 2 empates (igual a fecha pasada)

•Ganaron los 3 arriba

•Matías Arezo, Salomón Rodríguez y Álvaro López los goleadores con 6 (el de Albion con mejor promedio)

•Cayeron 2 entrenadores más, Méndez y Monarriz (argentinos)

•Racing es el que más sumó como local pero Depor tiene 100% de efectividad

•Peñarol es el mejor visitante (ante Progreso lo hizo en Centenario)

•Racing el más goleador (18)

•Cerro el que menos anotó (5)

•Defensor con la valla menos vencida (6)

•Progreso y Juventud los más goleados (17)

•Racing está teniendo su mejor arranque histórico y manda

•Peñarol le puso café y le alcanzó un tiempo para liquidarlo

•Deportivo Maldonado se llevó un triunfazo del Prado y dio otra muestra de caracter

•Central ya había tumbado a un grande y tumbó al otro en su propia casa

•Nacional cayó por primera vez con Bava y se aleja del Apertura

•MC Torque pensó en Copa con un equipo alternativo y rescató un punto en el final

•Wanderers es todo irregularidad (es un electro) perdió feo en Florida

•Albion luchó con uno menos y sumó por cuarta fecha consecutiva (8 de 12)

•Liverpool es un colador en defensa y no tiene ideas en ataque (5 sin ganar). Por ahora, sin Speranza.

•Defensor sucumbió en la Villa. Sin juego pero también sin rebeldía ni caracter. No transmite

•Cerro Largo y su primer empate en el Apertura. Lo buscó con uno más pero no fue capaz

•A Danubio se le volvió a escapar en el final una victoria y cambia de timón

•Boston ganó 3 de los últimos 4 con Ithurralde y comienza a despegar

•Cerro es más ordenado, balanceado, ganó 2 al hilo en su casa y son puntos de oro

•Progreso no fue capaz de competir y los números presionan

•Juventud solo pudo vencer a Nacional, acumuló 5 caídas al hilo y final de ciclo de Sebastián Méndez.

Juventud ahoratiene nuevo DT

Sergio Blanco, es el nuevo conductor de Juventud. Asume al frente del plantel y dirige al equipo ante Cienciano de Perú, el próximo jueves en el debut en la Copa Sudamericana.

El entrenador de 44 años regresa al fútbol uruguayo, tras su pasaje por Wanderers de agosto de 2022 a noviembre de 2023. Su último club fue Celaya de México, de agosto de 2024 a abril de 2025. En su carrera, completa 75 partidos, con un saldo de 31 victorias, 21 empates y 23 derrotas.

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Viñas, Fonseca, Satriano, Boselli y Mauro Arambarri

Federico Viñas, de cabeza directo a la red. Con su conquista el Real Oviedo de Guillermo Almada, superó por 1:0 a Sevilla, en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo, por la 30° fecha de la Liga española. Fue el sexto gol en el torneo. Nicolás Fonseca, se destacó en el mediocampo, mientras que Thiago Borbas ingresó en lugar del goleador en el minuto 60 en filas del ganador.

GOL DE SATRIANO

Martín Satriano, gol de típico pescador para sellar la victoria de Getafe por 2:0 sobre Athletic de Bilbao, en el Coliseum de Madrid. Su cuarto tanto en el campeonato español con la camiseta del Azulón. Sebastián Boselli y Mauro Arambarri, también fueron titulares y se lucieron en el equipo madrileño.

Ese Mundial que está ahí nomás…

El Mundial de la FIFA 2026 será una edición sin precedentes, marcando el inicio de una nueva era en el fútbol internacional. A continuación, te presento una reseña con los datos más relevantes y el panorama de los equipos clasificados al día de hoy, 1 de abril de 2026. Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo será organizada por tres naciones: Estados Unidos, México y Canadá. Además, será el debut del formato expandido con 48 selecciones (frente a las 32 habituales), lo que eleva el número total de partidos a 104.



Fechas: Del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Sedes: 16 ciudades (11 en EE. UU., 3 en México y 2 en Canadá).

Partido Inaugural: Estadio Azteca (Ciudad de México).

Gran Final: MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey).



Equipos Clasificados y Datos Históricos

A falta de pocas semanas para el inicio, los grupos ya están definidos tras el cierre de los repechajes intercontinentales en marzo de 2026.

Uzbekistán (AFC): Hará su debut absoluto en mundiales, reflejando el crecimiento del fútbol en Asia Central.

Nueva Zelanda (OFC): Clasificó cómodamente tras el nuevo cupo directo otorgado a Oceanía.

Iraq: Logró el último suspiro en el repechaje intercontinental al vencer a Bolivia, regresando a un mundial tras 40 años (su única participación fue en 1986).



Curiosidades Históricas de esta Edición

El Triplete del Azteca: El Estadio Azteca será el único estadio en el mundo en haber visto tres inauguraciones de mundiales (1970, 1986, 2026).

Expansión: Con 48 equipos, el torneo durará 39 días, lo que lo convierte en el Mundial más largo de la historia.

Logística: Los equipos jugarán en regiones divididas (Este, Central y Oeste) para reducir los tiempos de viaje en un territorio tan vasto.

Consejo Único Juvenil: ayer no; hoy, tampoco

Desde el Consejo Único Juvenil de la Liga Salteña de Fútbol, la resolución adoptada.

Esto es, suspender la fecha pactada, tanto para la víspera como la de hoy. Es obvio que guarda relación con el clima adverso. La continuidad de la lluvia y la imposibilidad de hacer usufructo de los campos de juego.

Estaban previsto los partidos enmarcados en la primera fecha del Campeonato Apertura en la categoría Sub 14. Nacional vs River Plate, Chaná vs Universitario, Progreso vs Ceibal y Arsenal vs Ferro Carril. En la sesión del CUJ se reprogramará la actividad que inevitablemente debió ser cancelada.

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