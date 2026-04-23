Raça Negra llega a Salto con show en noviembre

Salto se prepara para recibir a Raça Negra con un show de alto nivel en noviembre

En conferencia de prensa se presentaron los detalles del esperado espectáculo de la banda brasileña Raça Negra, que se presentará el próximo 22 de noviembre en el Parque Harriague, en la ciudad de Salto. El evento promete ser uno de los principales atractivos musicales del año en la región.

El productor y organizador del evento, Víctor Hugo Solís, destacó que se trata de una propuesta ambiciosa tanto en lo artístico como en la infraestructura. Informó que habrá entradas VIP con capacidad limitada, ubicadas junto a un escenario totalmente renovado, con múltiples pantallas y un sistema de sonido de primer nivel. Estas entradas tendrán un costo de 2.500 pesos.

Asimismo, se dispondrán unas 4.000 plateas, con asientos, a un valor de 2.000 pesos, mientras que las entradas generales tendrán un costo de 1.500 pesos. Solís remarcó que desde el inicio de la venta se ofrecerán opciones VIP y que el evento contará con el respaldo del Gobierno de Salto, especialmente en lo referente a servicios vinculados al Parque Harriague, incluyendo apoyo en áreas como electricidad, carpintería y mantenimiento.

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El organizador también subrayó el impacto turístico que se busca generar, promoviendo la ciudad como destino durante todo el fin de semana, con una propuesta que incentive la llegada de público desde distintos puntos del país.

Por su parte, Sebastián Buffa, encargado de la plataforma mientrada.com.uy, señaló que la comercialización de entradas ya se encuentra habilitada a través del sitio web, donde los usuarios podrán adquirirlas en cuotas, utilizando diferentes medios de pago, tanto con tarjetas de crédito como de débito.

Buffa destacó que, si bien la empresa cuenta con experiencia en eventos en Salto, este espectáculo representa un desafío mayor por su magnitud y proyección a nivel nacional. Adelantó además que próximamente se habilitará la opción de compra presencial a través de la red Abitab.

Finalmente, remarcó que el evento no solo tendrá impacto cultural, sino que también generará oportunidades laborales y movimiento económico en el departamento, consolidándose como una propuesta que trasciende lo artístico para convertirse en un motor de desarrollo local.

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