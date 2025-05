Que nunca se olvide el camino

- espacio publicitario -

El 2 de Noviembre de 1967 ingresé por primera vez a la puerta (es la misma) de 18 de Julio 151. Tenía entonces 18 años y jugaba al fútbol en el Dublín Central de Miguel Arrestia, Institución que defendí desde los 12 años. En esta institución jugaba tambiénCarlos Maciel “Maco” el hijo de “Fochi” Pinheiro -viejo murguista,que se desempeñaba como tipógrafo.

“Maco” me había escuchado cuando comenté que había dado concurso para corrector y había perdido con Pedro Quiñones (luego gerente del BSE) que ya trabajaba en la Administración de EL PUEBLO y había sido mi condiscípulo en el colegio Salesiano y Hugo Antúnez – por entonces estudiante de Derecho).

Quien se desempeñaba como corrector entonces renunció al puesto y no tuvo mejor idea que hacerlo el 2 de noviembre, día en que por entones no se movía ni un clavo, ni mucho menos era factible encontrar un corrector. Fue el primer paso y no me canso de decir que mi ingreso a EL PUEBLO fue como broma. Que me propusiera alguien que no destacaba precisamente por su prolijidad en su vida, fue tomado como tal, por el Director Esc. Enrique Cesio; el Secretario de Redacción, Carlos R. Carvallo y el cronista más veterano y proclive a las “bromas pesadas”, Francisco Arizcorreta. No había opción alguna. Así ingresé a EL PUEBLO hace 57 años.

Lo que no sabían era que quien esto escribe había cursado con buen suceso el colegio y liceo salesiano, que por entonces destacaba por la formación en ortografía.

Luego le tomaría el gusto al periodismo pasando por todos los puestos y formándome en los cursos de la UDEL, APU y la Universidad Católica del Uruguay. Entre los sucesos que me tocó cubrir informativamente, Destacaría dos. El primero fue cuando tras los 12 años más oscuros, volvió la democracia. La asunción del Presidente fue una fiesta con tres escenarios que resulta difícil de olvidar por parte de quienes tuvimos la suerte de vivirla.

El segundo que siempre he sostenido coincidencias que me han llamado la atención ocurrió el 20 de junio de 1977, cuando cayó el avión en que perdió la vida el Intendente, Néstor Minutti, El Dr Gonzaga, un rabino y piloto y co piloto. Lo que me llamó siempre la atención fue alrededor de las 19 horas. En aquel entonces el avión de TAMU (Transporte Aereo Militar Uruguayo) llegaba a Salto y regresaba a Montevideo. Yo enviaba el material y en Montevideo la camioneta de El País lo levantaba en Carrasco.

El hecho que me resultó llamativo fue que cuando yo iba con el sobre pronto para ser enviado a Montevideo, al llegar a la “boca” del Mercado por 18 de julio, se produjo un apagón (todavía no funcionaba Salto Grande) y al llegar a las oficinas de TAMU l lado de la actual Oficina de Turismo municipal. Todo era caos. En penumbras todos corrían y trataban de encender un farol.

Pregunto ¿Qué ha pasado? Y la respuesta fue “parece que cayó el avión” lo que me obligó a correr a la Redacción de El PUEBLO para desde allí dirigir, constituyendo en me a Nueva Hespérides.

Los detalles del accidente los conoceríamos luego de parte de uno de los sobrevivientes que pudimos entrevistar en el entonces Hotel Biasetti, quien nos comentó que el avión ya había comenzado la maniobra de descenso cuando se produjo el apagón.

El caso es que en esta segunda etapa liderada por don Walter Martínez y su hija Adriana he gozado de mucha libertad de opinión constituyendo el único editorialista. Siempre hemos comulgado con el eslogan de EL PUEBLO, la verdad en la caridad. En todos los casos hemos sostenido que la verdad debe prevalecer en todos los casos, y nosotros son la verdad sin tapujos y sin intereses que la manipulen o la desfiguren, sobre todo para perdonar lo perdonable por parte del que pueda y si no para reclamar Justicia. En adelante en esta tercera etapa que comienza, veremos que es lo que nos depara.

Solo nos resta el agradecimiento a todos.

Alberto Rodríguez Díaz