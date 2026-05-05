¿Qué cuenta la banda?

Javier Oses vive un momento especial. Nunca antes, como parte de una situación bien a favor. Al punto que su Progreso observa solo un punto menos en relación a Sud América. Los 16 de la banda de la ruta, con 5 imposiciones, un empate y dos derrotas. Los 9 goles a favor y los 4 goles en contra. La verdad sea dicha: es un postulante más a la hora del ascenso. Después de todo, la tabla de posiciones certifica a este Progreso del vivo protagonismo, «porque además -al decir del propio DT- no solo es la respuesta de quienes entran a la cancha, sino del plantel. A eso también apostamos. En la «B» se juega duro. No faltan las lesiones, los expulsados, las sanciones. Nos pasa a la mayoría, por eso disponer de un plantel con respuesta, juega en pro de la razón que nos acerque a lo que buscamos». La banda cuenta esta realidad. Ahí está Progreso. La misión está resuelta. Se sabe bien lo que pretende. Cuál es el fin.

Sud América: condición de puntero por 48 horas

La situación es una con respecto a Sud América: luce la condición de puntero exclusivo en la Divisional «B» al cabo de la octava fecha. Pero esa condición puede limitarse en el tiempo inmediato, teniendo en cuenta el reclamo de puntos de Hindú frente a Dublín Central.

Hoy a la noche en la sesión ordinaria de la Divisional «B», se procederá a la lectura del fallo del Tribunal Arbitral y todos los cañones apuntan a que los tres puntos se integren a Hindú. El partido había finalizado empatado. Con dos puntos más a su cuenta, el equipo del Palomar saltará a la primera posición con 18, postergando a Sud América al segundo lugar en la tabla general. Por lo demás, el saliente Sud América descubre aspectos a favor: suma 5 victorias, dos empate y tan solo una derrota. Es el más goleador en la «B» con 16 goles, llegando a 17 puntos. La Dirección Técnica de Matías Silgoria. La IASA en la cima. ¿Definitivamente hasta hoy? Esa es una pregunta puntual.

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Alfredo Javier Viera se fue de Peñarol: es el nuevo de Tigre

El propio Alfredo Javier Viera lo anunció en su momento, respecto al final de su ciclo en las Divisiones Juveniles de Peñarol. Ya no más en tiendas aurinegras. En tanto, en el domingo que pasó, JULIO SANTÍN concluyó su tiempo en la Dirección Técnica de Tigre, luego de la derrota reportada ante El Tanque, quien llegaba a la octava fecha en la última colocación y con un solo punto sumado. Tigre pasó a figurar en la séptima colocación con 11, a tan solo cinco de Hindú y Progreso, dueños ambos de la segunda posición y a seis del puntero Sud América. Pero lo de Julio resultó inapelable en materia de decisión: se fue de la Dirección Técnica.

LA NUEVA HORA

Frente a ello, en Tigre pensaron primero y resolvieron después el ingreso de Alfredo Viera al mando técnico. Fueron tan solo unos días de tregua, porque una vez más como tantas veces, es requerido su nivel de conducción cuando la necesidad aflora. Por ejemplo, Tigre en este caso. El equipo de Barrio Cien Manzanas con 3 partidos ganados, 2 empatados y 3 derrotas, 12 goles a favor, 12 goles en contra y 11 puntos. Supera en la tabla a Chaná (9), Dublín Central y Palomar (7), Cerro (5) y El Tanque (4).

El segundo que se va

La renuncia de Julio Santín a la Dirección Técnica de Tigre, no puede pasar de largo en materia de reflexión, desde el momento que es el segundo entrenador que concluye su ciclo en plena temporada. El primero, Facundo Mendoza, quien dejaría la conducción del plantel superior de Sportivo Cerro, para darle paso a Ruben Bidondo. En los restantes 10 equipos de la Divisional «B» todo fluye en medio de la paz interna. Por lo menos por ahora.

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