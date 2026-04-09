¿Qué cuenta, campeón?

Universitario se va poniendo a punto y se le viene, Independiente de Juan Lacaze



Con la mira puesta en la Copa de Clubes de OFI y el ambicioso objetivo de retener la corona, Universitario capitalizará la jornada para presentar en sociedad a algunas de sus principales incorporaciones. Hay que tener en cuenta, que algunos están afectados a la selección, entre ellos, Juan Gabriel De los Santos, ex Gladiador.

El público podrá ver por primera vez en acción entre otros a*Juan Albín (foto): El talentoso volante con vasta trayectoria nacional e internacional.

-Martín Lima: Una cuota de gol y experiencia necesaria para el ataque.

-Matías Morales: Refuerzo clave para el desequilibrio ofensivo; el «Machu», ex Nacional. Estas piezas se suman a la base campeona, buscando aceitar el funcionamiento colectivo antes del inicio de la competencia oficial.

UN INVITADO DE LUJO

Enfrente estará Independiente de Juan Lacaze, que llega con un atractivo innegable para cualquier futbolero: la presencia de Cristian «Cebolla» Rodríguez. El ex selección uruguaya y referente de equipos a nivel mundial sigue demostrando su vigencia y será, sin duda, la atracción de la visita.

Más allá de lo deportivo, el encuentro tendrá un tinte emotivo especial. Estará en juego la Copa «Hugo López«, un trofeo que rinde tributo al inolvidable y añorado delegado del Club Atlético Universitario, cuya huella permanece imborrable en la institución.

PARA IR A LA CANCHA

Domingo 12 de abril. Escenario: Complejo de Universitario.

Hora: 15:30 horas. Motivo: Amistoso de preparación – Copa «Hugo López«.

De lo que no hay dudas: será una tarde para disfrutar del buen fútbol, recordar a los que hicieron grande al club y medir el potencial de un Universitario que quiere volver a ser vigencia a nivel del Interior. Después de todo, es el actual Campeón.

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El pretendido vicio de ganar en los escritorios de la «B»: La epidemia de la protesta

El arranque de la Divisional B de la Liga Salteña de Fútbol debería ser noticia por los goles, las proyecciones de ascenso y el color de las hinchadas. Sin embargo, con apenas cuatro fechas disputadas, al protagonismo se lo están robando los expedientes y los códigos de penas. La «epidemia de la protesta«, esa que ya asfixió la dinámica del torneo pasado, parece haber regresado con una fuerza renovada y preocupante.

Cuatro fechas, cuatro denuncias. El promedio es alarmante. Si bien el Tribunal Arbitral ya puso paños fríos desestimando los reclamos de Cerro y Deportivo Artigas, el ambiente sigue caldeado a la espera de los fallos sobre Sud América y el reciente reclamo de Hindú contra Dublín Central.

Esta tendencia obliga a preguntarse: ¿Hasta cuándo el resultado del domingo será apenas un «borrador» sujeto a revisión legal?

EL RIESGO DE PERDER LA ESENCIA

Nadie cuestiona el derecho de los clubes a exigir el cumplimiento del reglamento. Las normas están para respetarse y el orden administrativo es base fundamental de cualquier institución seria. Pero cuando la protesta se vuelve sistemática y se utiliza como una herramienta táctica para conseguir lo que no se pudo lograr en la cancha, el fútbol es el que pierde.

Los tribunales se saturan de casos que, en muchas ocasiones, terminan en nada.

El hincha ya no sabe si mirar la tabla de posiciones o el cedulón de notificaciones de la Liga.

¿Qué mensaje se le da al jugador que deja todo en la cancha si su esfuerzo puede ser anulado por un error de tipeo o una omisión administrativa mínima? Lo del año pasado está fresco en la memoria. Ahora, otra vez la misma situación que se plantea. Solo cabría preguntarse hasta cuándo.

Una cacería de errores ajenos

Es cierto que los clubes deben profesionalizar su gestión. Muchos puntos se pierden por desatenciones que son evitables. Sin embargo, el «espíritu de la B» parece estar mutando hacia una cacería de errores ajenos.

En lugar de potenciar el juego, parece que algunos delegados salen a la cancha con el reglamento bajo el brazo antes que con la pelota bajo el pie.

La Divisional B es una categoría con una mística única, pero esta «judicialización» constante le quita brillo. Si la temporada anterior fue un espejo de lo que está pasando hoy, está claro que no se aprendió la lección. El fútbol salteño necesita que los partidos se definan en las áreas, no en los escritorios. De lo contrario, se terminará cambiando a los Directores Técnicos por abogados y los entrenamientos por asambleas.

«Que gane el mejor, pero que gane en la cancha», debiese ser el lema, o el objetivo. Debiese.

El caso Libertad: Salir a pelearla con lo que se puede

«Por esté medio, estamos invitando a una jornada solidaria en nuestro club, esté sábado 11 de abril. Si sabés de electricidad, de albañilería, sanitaria, Cebar mates, asar unos choris.

Té esperamos a partir de las 10:30 en nuestra sede social Ramírez 554 ….. Todo por el «Lobo»

El apunte desde Libertad Fútbol Club, es toda una prueba que surge de clubes que no disponen «de billetera gorda» y no tienen otra opción que salir a pelearla con lo que se puede.

El caso de la entidad del Barrio Cien Manzanas es concreto. Cabe preguntarse en nuestro medio, cuantas situaciones similares se plantean. «Los de abajo» se la revuelven como pueden y no les falta corazón para la entrega, porque simplemente lo tienen.

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