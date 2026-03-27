Puesta a punto en Daymán por Semana de Turismo

La Intendencia de Salto acondiciona Termas del Daymán con limpieza, mejoras y espectáculos gratuitos para potenciar la llegada de turistas.

Puesta a punto en Termas del Daymán para recibir visitantes en Semana de Turismo

En el marco de la preparación del departamento para recibir visitantes durante la Semana de Turismo, la Intendencia de Salto intensificó los trabajos de acondicionamiento en Termas del Daymán, uno de los principales puntos de atracción turística de la región.

Las tareas fueron ejecutadas de forma coordinada por equipos de Recolección y Servicios Públicos, con el apoyo de las áreas de Parques y Jardines y Alumbrado Público. Se trató de una intervención integral orientada a optimizar las condiciones del predio y mejorar la experiencia de quienes eligen este destino.

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Entre las acciones realizadas se destacan el corte de pasto, la limpieza de cordones y veredas mediante hidrolavadora, la plantación de nuevos ejemplares para reforzar los espacios verdes, la fumigación en zonas específicas y la puesta a punto de las piscinas.

El intendente de Salto, Carlos Albisu, subrayó el trabajo sostenido de los equipos municipales y remarcó la relevancia del complejo termal para el departamento.

“Se ha trabajado durante varios días en forma coordinada para que tanto salteños como turistas encuentren espacios cuidados, seguros y en condiciones óptimas. Termas del Daymán es una de nuestras principales cartas de presentación y queremos que esté a la altura de lo que merece el departamento”, expresó.

En esa línea, también destacó el impacto de la Semana de Turismo como motor económico, impulsando la actividad en rubros como la hotelería, la gastronomía y los servicios.

Agenda artística con acceso gratuito

Además de las mejoras en infraestructura, Termas del Daymán contará con una agenda de espectáculos musicales abiertos al público.

El viernes 3 de abril, desde las 20 horas, se presentarán Angelina La Cantante, Grupo Alhambra y Mariela Soledad.

En tanto, el sábado 4 de abril, también desde las 20 horas, actuarán Fernando Abalo, La Dupla de Salto y Martín Segovia.

De esta manera, el principal complejo termal del departamento se prepara no solo desde lo operativo, sino también desde lo cultural, consolidándose como uno de los epicentros de la actividad turística durante la Semana de Turismo.

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