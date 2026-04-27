Pruebas de riendas: inició el campeonato en Salto

Con gran convocatoria comenzó el Campeonato de Pruebas de Riendas en Salto. La competencia recorrerá el departamento promoviendo tradición y participación.

Exitoso inicio del Campeonato Departamental de Pruebas de Riendas

Con una destacada convocatoria, el pasado domingo se disputó la primera fecha del Campeonato Departamental de Pruebas de Riendas en el predio La Distracción, sobre avenida Garibaldi. La actividad marcó el inicio de un circuito que recorrerá distintos puntos del departamento, con el objetivo de fomentar la participación, fortalecer las tradiciones y descentralizar propuestas recreativas.

La coordinadora de Juventud, Lucía Molinari, valoró positivamente la jornada inaugural, señalando que este tipo de iniciativas generan espacios de integración, especialmente para jóvenes, al tiempo que reafirman el vínculo con las costumbres locales. El campeonato es organizado de forma conjunta por las áreas de Juventud, Deportes y Descentralización del Gobierno de Salto, junto a referentes del sector.

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Una disciplina en crecimiento

Se trata del primer campeonato departamental formal de esta disciplina, que busca nuclear a organizadores y consolidar un calendario estable en el territorio. Desde la organización indicaron que esta edición funcionará como experiencia piloto, con la proyección de ampliar la propuesta en futuras temporadas, en respuesta al crecimiento sostenido de las pruebas de riendas.

El certamen incluye distintas categorías: menores (11 a 14 años), juveniles (15 a 18 años), mayores (19 a 35 años), seniors (más de 35 años) y damas en categoría libre, con premiación en cada una. Además, se prevé que los campeones representen a Salto en competencias de mayor alcance.

Próximas fechas del campeonato

2ª fecha: 24 de mayo – Don Beto, Colonia Lavalleja

24 de mayo – Don Beto, Colonia Lavalleja 3ª fecha: 7 de junio – Grupo de Apoyo a la Tradición, Parque Indígena

7 de junio – Grupo de Apoyo a la Tradición, Parque Indígena 4ª fecha: 27 de setiembre – Colonia Gestido, Ruedo El Oriental

27 de setiembre – Colonia Gestido, Ruedo El Oriental 5ª fecha: 25 de octubre – Ruedo El Mataco, Colonia 18 de Julio

25 de octubre – Ruedo El Mataco, Colonia 18 de Julio 6ª fecha (final): 22 de noviembre – Arapey

El campeonato se posiciona como una nueva plataforma para impulsar el deporte criollo en el departamento, integrando generaciones y promoviendo la identidad cultural en cada localidad.

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