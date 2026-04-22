Prueba de Sistema de Alerta en Salto y Concordia

Salto Grande realizará prueba de Sistema de Aviso Sonoro

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande informa que, el próximo jueves 23 de abril, se llevará a cabo la prueba técnica del Sistema de Aviso Sonoro (SAS). El ensayo se realizará entre las 9:00 y las 10:30 horas, con una duración aproximada de cinco minutos.

Esta acción forma parte del Plan de Acción Durante Emergencias (PADE) y busca validar el funcionamiento de las nuevas sirenas instaladas en las torres de cruce, el camping La Tortuga Alegre (Concordia) y el Parque José Luis (Salto).

¿Qué es el Sistema de Aviso Sonoro (SAS)?

El SAS es un equipamiento de origen alemán diseñado para emitir alertas inmediatas. Sus principales características son:

Redundancia: Se suma al protocolo de comunicación ya existente.

Se suma al protocolo de comunicación ya existente. Alcance: La señal sonora cubrirá un radio de 5 kilómetros aguas abajo de la represa.

La señal sonora cubrirá un radio de de la represa. Finalidad: Actuar preventivamente ante situaciones de emergencia extrema, siguiendo estándares internacionales de seguridad en infraestructuras.

«Salto Grande sigue incorporando capacidades para la gestión del riesgo hídrico, trabajando en clave preventiva para la seguridad de las poblaciones», afirmó Guillermo Collazos, Jefe de Área Hidrología.

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Detalles de la jornada de prueba

Durante la prueba del jueves, las sirenas emitirán un sonido acompañado de un mensaje grabado que aclarará en todo momento que se trata de un ejercicio técnico.

La actividad ha sido debidamente coordinada con las Prefecturas de ambas márgenes y los Responsables de Emergencia de las ciudades de Salto y Concordia para garantizar el orden y la tranquilidad de la población durante el procedimiento.

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