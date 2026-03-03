Proyecto de Descentralización y Festival de la Empanada

Descentralización impulsa proyecto social integral y anuncia el Festival de la Empanada en Termas del Daymán

El director de Descentralización de la Intendencia, Daniel Galliazzi, confirmó la presentación de un ambicioso proyecto productivo-social ante el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI).

La iniciativa apunta a fortalecer la zona rural —especialmente aquellas localidades que no cuentan con municipio— con un abordaje integral que combina producción, desarrollo social, salud mental y actividades deportivas y culturales.

De regreso y satisfecho de los recientes eventos de carnaval llevados adelante en localidades del interior y en dialogo con EL PUEBLO destacó el trabajo coordinado con los alcaldes y la apuesta por poner al interior en el radar del gobierno departamental.

- espacio publicitario -

“Desde que entramos tenemos el objetivo claro de que tenemos que trabajar con los alcaldes, no contra ni enfrentados, sino con los alcaldes”, señaló Galliazzi, subrayando que la articulación institucional ha sido uno de los pilares de su gestión. En ese marco, explicó que el nuevo proyecto representa la apuesta más fuerte de su área.

La propuesta, ya presentada ante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), contempla la instalación de invernáculos, el impulso a huertas familiares, talleres de costura y capacitación en oficios, así como una línea específica vinculada a la salud mental y el acompañamiento social. “Es un proyecto productivo, pero productivo social”, definió.

Galliazzi adelantó que la iniciativa incluye la conformación de un equipo interdisciplinario integrado por psicólogos, ingenieros agrónomos, visitadores sociales, talleristas y docentes de distintas disciplinas. “El equipo va desde plantar huertas hasta pensar en salud mental, hasta pensar en otro tipo de problema y mucho deporte, pero no solo fútbol”, expresó.

En ese sentido, destacó la necesidad de ampliar la oferta de actividades en el interior. “En el interior también hay ganas de danza, hay ganas de artes marciales, hay ganas de cualquier otra cosa que por ahí no la estamos viendo”, sostuvo. La intención es generar un impacto territorial amplio, con presencia permanente y acompañamiento directo a las comunidades.

El director reconoció que el proceso de aprobación requiere tiempos administrativos, aunque confía en que a mediados de este año podría comenzar la implementación formal. Mientras tanto, aseguró que continúa recorriendo las localidades, dialogando con vecinos y tomando nota de las necesidades planteadas. “Lo que te dice la gente en el lugar es la mejor herramienta”, afirmó.

Festival de la Empanada en Termas del Daymán

En paralelo al proyecto social, Galliazzi anunció la realización de la primera Fiesta de la Empanada, prevista para el 30 de abril y 1° de mayo en Termas del Daymán. El evento tendrá como objetivo visibilizar talentos gastronómicos, culturales y artesanales del interior del departamento.

La propuesta incluirá un concurso de empanadas, stands de venta, participación de artesanos y la presencia de artistas locales provenientes de distintas zonas rurales. “Vamos a llevar todo lo que son artistas del interior. Va a estar muy bueno”, adelantó.

Según explicó, participarán delegaciones integradas por cuatro personas provenientes de diferentes localidades, quienes concurrirán con vestimenta típica y representando la identidad de cada zona. “Vas a un lugar como Pepe Núñez, probás una empanada y decís: ¿por qué no lo llevamos a Salto? Esa es la idea”, expresó.

El festival no solo busca promover la gastronomía regional, sino también colocar al interior “en el radar” del departamento, fortaleciendo la integración entre ciudad y campaña. “El interior vale lo mismo que la ciudad”, enfatizó, remarcando que la descentralización también implica visibilidad cultural y oportunidades económicas.

Evaluación de los municipios y desafíos pendientes

En cuanto al funcionamiento de los seis municipios del departamento, Galliazzi realizó una evaluación positiva. “Las alcaldías están muy bien trabajadas, todas están muy bien manejadas, no tenemos problemas con ninguno de los alcaldes”, señaló. Si bien reconoció que algunas requieren mayor apoyo técnico, afirmó que la coordinación con la Intendencia es fluida.

Destacó además el trabajo conjunto en actividades como la extensión del carnaval hacia localidades del interior, llevando espectáculos y orquestas a lugares donde históricamente no se realizaban este tipo de eventos. “Si tenemos carnaval en la ciudad, ¿por qué no tenerlo en el campo?”, planteó.

No obstante, admitió que el mayor desafío está en la zona que no cuenta con municipio. “Es la alcaldía más grande y yo sería el alcalde numero 7″, graficó, explicando que se trata de una extensa área con múltiples demandas y sin recursos propios asignados, lo que obliga a una constante coordinación con otras direcciones como Obras, Alumbrado o Espacios Verdes.

“Descentralización es como el triaje en salud: evaluamos problemas y tratamos de solucionarlos, pero necesitamos de las otras áreas”, explicó. Entre las principales dificultades mencionó los problemas de caminería rural, alumbrado y mantenimiento general.

Galliazzi insistió en la necesidad de contar con mayor autonomía operativa para agilizar respuestas, aunque valoró el respaldo del Ejecutivo departamental. “Entré para levantar la óptica del interior, para que esté en el radar del gobierno departamental”, concluyó.

Con una agenda que combina gestión territorial, fortalecimiento social y promoción cultural, la Dirección de Descentralización apuesta a consolidar una política sostenida de presencia en el territorio, integración rural y desarrollo comunitario.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/rgy9