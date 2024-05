“Nuestra propuesta central está del lado de los trabajadores” Prof. Tabaré Viera

A medida que nos acercamos al 30 de junio, día en que se desarrollarán las Elecciones Internas de los Partidos Políticos, comienzan a llegar con mas asiduidad, los pre candidatos.

En esta oportunidad, visita Salto, el Prof.Tabaré Viera Duarte, perteneciente al sector Batllistas del Partido Colorado, y es unos de los seis pre candidatos a la Presidencia de la República por su Partido. En Salto su candidatura se sustenta del Sector Vamos Salto, que lidera el senador Germán Coutinho, y las listas 2001 de Víctor Hugo Solis y la Lista 2000 que cuenta con el liderazgo de José Antonio Cardozo.

Tabaré Viera es actualmente Senador de la República. Fue Intendente de Rivera, por dos períodos, Diputado, Presidente de ANTEL. Director de OSE y Ministro de Turismo en el gobierno vigente de Luis Lacalle Pou.

La fuerza mayor electoral de Tabaré Viera se encuentra en el norte, en Rivera, principalmente y en Salto, comentando el pre candidato que aspira alcanzar una buena votación en el sur que lo catapulte como candidato de su partido.

Desde mediados de marzo Tabaré Viera al dejar su cargo en el Ministerio de Turismo, se dedicó a recorrer el país, para lograr ser el candidato la Presidencia de la República del Partido Colorado en las Internas del 30 de junio.

Viera ya ha lanzado varias propuestas electorales. Por ejemplo, propuso reducir la jornada laboral a seis horas, en coincidencia con la actual tesitura del PIT CNT. Trabajar por los más humildes.

Sobre sus visitas a Salto, confesó que viene seguido: “Ya estamos en la segunda vuelta del recorrido, y andamos seguido en todo el país. Yo trato de estar en todos los departamentos. Todos los lugares son importantes electoralmente hablando. Como ustedes saben, yo pertenezco al Sector Batllistas Unidos, que lidera el Dr. Julio María Sanguinetti y que me ha honrado con ésta pre candidatura. Es un Sector que tiene una estructura política en los 19 departamentos. Obviamente, en los dos departamentos en que el Partido Colorado ha votado mejor en las últimas Internas son Rivera y Salto, entonces tienen una particular importancia. Los grandes bastiones que tiene el Partido Colorado, pero eso nos hace prestarle mayor atención a los demás departamentos, no hay que ir sólo a los departamentos en que uno está más fuerte. Pero, la idea es estar presente, porque, ustedes saben que yo tengo una gran experiencia en política, que tengo muchos años en Gestión Pública, en distintas responsabilidades, parlamentarias, municipales, en Administración Central, y he recorrido varias veces el país y se puede decir que conozco muy bien el país. Hoy es insustituible la relación directa, y además de estas recorridas de prensa que nos permite dar un pantallazo, una idea a los votantes, de lo que pensamos de lo que queremos, por qué quiero ser el candidato a Presidente del Partido Colorado y su liderazgo”.

EL TRABAJO EN TERRITORIO ES CLAVE PARA LA VICTORIA

Adelantó convencido que: “Por nuestro trabajo territorial con los distintos dirigentes, podemos afirmar que tenemos grandes posibilidades de poder ganar”. Viera sumó a Montevideo, Canelones y Paysandú como lugares posibles de alcanzar una buena votación. Sostuvo que ha logrado formar muy buenos equipos técnicos. Señaló que el objetivo comunicacional se centra en hacer conocer, “ comunicar de la forma más intensa posible lo que son nuestras ideas y propuestas, que ponen como centro al trabajador como objetivo”.

UN MEJOR VIVIR DE LOS TRABAJADORES

Comenta que la base del desarrollo del país está en un mejor vivir de los trabajadores, en un fuerte apoyo a la pequeñas y mediana empresa y en los cambios tecnológicos”

Sobre sus propuestas presidenciales puntuales, dijo: “Nuestro compromiso central es con los trabajadores. Como Batllista entendemos que los trabajadores, la gente más humilde, por eso Batlle y Ordoñez decía, el Partido Colorado es el escudo de los débiles, y en definitiva somos todos los uruguayos, porque somos todos trabajadores. Así que a partir de allí, con nuestra ideología, con nuestra historia, como batllistas y como representantes del interior, porque somos gente del interior, estamos trabajando en propuesta de cómo hacer crecer al país y cómo hacer crecer el empleo. Y eso también tiene que ver con la posibilidad de mejorar la inversión, porque con más inversión tenemos más trabajo. Que tiene que ver con la formación, la capacitación, con la Reforma Educativa que hay que acelerarla, en todo lo que tiene que ver con los costos país, con políticas que tiendan a mejorarlo, todo lo que tiene que ser con la tecnología y la innovación. Y luego el capitulo del empleo y del salario que está directamente relacionado con el capítulo de la pobreza. Las políticas sociales que sacan al pobre de su situación tienen que ver con el trabajo y la Educación”.

Comentó luego Tabaré Viera que termina de publicar un libro que se llama “Guía para inversores”, publicado por el Ministerio de Turismo, colgado en la Web del Mintur y es para se estimule la inversión en general, pequeños y grandes proyectos La pequeña empresa genera trabajo en forma directa y en forma indirecta. Después tenemos que ver con la calidad de vida de los trabajadores”.

SE NECESITA UN ESTADO PRESENTE

El pre candidato colorado considera clave la necesidad de un Estado presente, y señala que dentro de sus propuestas se encuentra la de una Reforma del Estado. Dijo que para ello lo que se necesita es, planificar y definir sobre: “ cuál es el rol que le damos al Estado y a partir de allí diseñarlo para cumplir esos roles”.

Viera habló de la vivienda, también del tema de Salud señalando que se hace impostergable ir hacia un nuevo Sistema de Salud, asegurando que el Sistema, tal cual está diseñado en la actualidad, v a rumbo a la quiebra. El FONASA ha tenido en el último año más de 800 millones de deuda, dijo Viera. Sostuvo que el problemaq es el modelo de Salud, que se puso todo en una bolsa, donde las Mutualistas que eran una solución a la uruguaya y que funcionaban bastante bien, empezaron a quebrar y la mayoría está con severos problemas. El avance de las nuevas tecnología, los nuevos medicamentos, cada vez más costosos, lo que hace que el Sistema va rumbo a momentos cada v es más difíciles de sostener”, concluyó Tabaré Viera.