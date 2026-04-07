Productores se suman a la CHN y refuerzan su desarrollo

Guarino confirmó dos puestos en la CHN, que sigue sumando grandes productores y avanza hacia su apertura en abril con nuevas inversiones proyectadas.

Grandes productores continúan sumándose a la CHN: Guarino confirma su participación con dos puestos

La Central Hortícola del Norte (CHN) continúa consolidando su desarrollo y posicionamiento con la incorporación de nuevos actores clave del sector productivo. En ese marco, los grandes productores de Salto siguen sumándose al proyecto, fortaleciendo su proyección como espacio estratégico para la comercialización hortícola en la región.

Este lunes, el delegado del Gobierno de Salto en la gobernanza de la CHN, Cr. Martín de Abreu, mantuvo una reunión con el reconocido productor Washington Guarino, principal de la firma Noridel S.A. (Naranjales Guarino), quien confirmó su participación en el nuevo centro comercial con la incorporación de dos puestos.

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“Nos confirmó dos puestos en la CHN y nos brindó todo su apoyo”, destacó De Abreu, subrayando la importancia de que referentes del sector productivo continúen sumándose a esta iniciativa.

Durante el encuentro, además, se dialogó sobre proyecciones a futuro vinculadas al crecimiento de la central. En ese sentido, Guarino planteó la posibilidad de avanzar en nuevas inversiones, como la eventual adquisición de un predio para trasladar allí sus instalaciones, así como la construcción de galpones, cámaras y otras infraestructuras que acompañen el desarrollo del sector.

La Central Hortícola del Norte avanza hacia su puesta en funcionamiento, prevista para este mes de abril, mientras continúa sumando adhesiones que refuerzan su desarrollo y alcance.

En paralelo, se ultiman algunos aspectos operativos necesarios para su habilitación, principalmente vinculados al suministro eléctrico en coordinación con UTE, tanto en lo que refiere a la bajada de energía como a la potencia requerida para el correcto funcionamiento del predio.

Del encuentro participaron además el delegado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Javier Texeira, y Liliana Desiderio, quien viene desempeñando tareas en el área administrativa del proyecto.

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