Previo a Turismo: podas y limpieza en Ruta 3

El equipo de Espacios Verdes del Gobierno de Salto se encuentra ejecutando un plan intensivo de acondicionamiento en el tramo de la Ruta 3 «General José Gervasio Artigas» que comprende desde el monumento «La Gaviota» hasta el puente sobre el río Daymán. Las tareas incluyen el corte de césped, limpieza general y poda correctiva, con el objetivo de recuperar un espacio de alta circulación para los salteños y turistas.

Si bien el mantenimiento de esta zona es competencia directa del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), la administración departamental solicitó las autorizaciones correspondientes ante la falta de intervenciones en el último año. El estado del pasto y el avance de las copas de los árboles sobre la ciclovía habían generado reclamos constantes por parte de los usuarios que utilizan el sector para fines recreativos y deportivos.

El coordinador de Espacios Verdes, Sebastián Carballo, señaló que la intervención responde a una demanda ciudadana de larga data. Explicó que la falta de mantenimiento previo dificultaba el tránsito en la bicisenda y afectaba la estética del ingreso al departamento. Carballo destacó que, además de este punto estratégico, las cuadrillas municipales mantienen un despliegue constante en plazas, ambas costaneras y diversos barrios de la ciudad para asegurar el orden y la limpieza urbana.

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Por su parte, el intendente Dr. Carlos Albisu supervisó las tareas y subrayó la importancia de ofrecer una imagen renovada del departamento, especialmente ante la proximidad de la Semana de Turismo. El jefe comunal manifestó que, ante la imposibilidad del Ministerio de realizar las tareas en el período actual, la Intendencia asumió la responsabilidad de intervenir para garantizar el cuidado del entorno y la seguridad de miles de personas que transitan diariamente por allí.

Finalmente, el intendente adelantó que estas acciones no serán eventos aislados. La planificación estratégica del Gobierno de Salto prevé que, una vez habilitado el nuevo presupuesto, se establezcan cuadrillas permanentes dedicadas exclusivamente al mantenimiento de estos espacios durante todo el quinquenio, consolidando una política de cercanía y eficiencia en los servicios públicos.

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