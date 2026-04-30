«Prevenir es posible: jornada sobre cáncer colorrectal frente al hospital»

En la mañana de hoy, frente al Hospital Regional de Salto, se desarrolló una jornada de concientización sobre el cáncer colorrectal, una problemática de salud que continúa siendo una de las principales causas de muerte en nuestro país, pero que, a su vez, presenta grandes posibilidades de prevención y detección temprana. La actividad, impulsada por diversas instituciones vinculadas a la salud, tuvo como eje central una propuesta innovadora y educativa: la instalación de un colon inflable gigante que permitió a los participantes recorrer de forma interactiva las distintas etapas de esta enfermedad.

A través de este dispositivo, pensado para acercar el conocimiento de manera clara y accesible, se buscó generar un espacio de aprendizaje dinámico donde la población pudiera comprender cómo se desarrollan los pólipos, cómo evolucionan hasta convertirse en cáncer y, sobre todo, cuáles son las herramientas disponibles para prevenirlo. La jornada no solo estuvo dirigida al público en general, sino también a adolescentes y jóvenes de centros educativos, quienes participaron previamente agendados, en una clara apuesta a la educación temprana en salud.

Además de la recorrida, la actividad incluyó la proyección de materiales audiovisuales, instancias de intercambio con profesionales y recomendaciones sobre hábitos saludables, factores de riesgo y la importancia de la consulta médica a tiempo. En este contexto, la propuesta también incorporó espacios de recreación y pausas activas, integrando el movimiento físico como parte de un estilo de vida saludable.

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La iniciativa forma parte de una serie de intervenciones que se vienen desarrollando en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de amplificar el alcance del mensaje y promover una mayor conciencia colectiva. En un escenario donde muchas veces el miedo o la desinformación retrasan los controles médicos, este tipo de actividades buscan derribar barreras, acercar la salud a la comunidad y recordar que, en muchos casos, prevenir está al alcance de todos.

Dialogamos con la licenciada en Enfermería Paola Piriz:

«Hoy estamos con una actividad con diferentes instituciones relacionada al colon gigante, ya que el cáncer de colon en nuestro país es la principal causa de muerte. Es un cáncer que es prevenible; justamente en este paseo interactivo por el colon, que es un colon gigante, se muestran las diferentes etapas de la formación de los pólipos en sus diferentes etapas hasta la formación del cáncer. También se muestra un video proporcionado por la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer y también se habla un poco de cómo prevenirlo, en qué momento consultar, lo de la consulta temprana, factores de riesgo y los factores de protección que tenemos. Estamos recibiendo diferentes instituciones, apunta a la población en general y a adolescentes y jóvenes de los liceos que ya se agendaron previamente y los estamos recibiendo para brindarles toda la información. Ayer se realizó en Plaza de Deportes N° 2, hoy está frente al hospital, mañana está en barrio Artigas y el lunes 4 en Plaza 33«.

El objetivo es concientizar: «Concientizar, brindarle información, que quede claro que es un cáncer prevenible, la principal causa de muerte. Cinco personas se diagnostican por día; que la información llegue a la mayor cantidad posible de personas para tomar conciencia».

¿Cómo surgió la idea de realizar un colon inflable? «Esta idea es de la Comisión Honoraria. Ya hace muchos años que visita diferentes lugares; ya lo tuvimos hace unos años acá en este mismo lugar. Vimos que la gente se adhiere a esta propuesta, a estas actividades, y también apuntar no solo a la gente que concurra al hospital, sino a los adolescentes, que vayan tomando conciencia y ya vayan conociendo, mediante factores protectores, cómo podemos ir previniendo este tipo de cáncer».

¿Hay que anotarse para poder hacer el recorrido dentro del colon inflable? «No, los paseos son cada 15 minutos; se muestran las diferentes etapas, se brinda información, se muestra un video muy rápido. Es para la población en general; sí pedíamos que los liceos se agendaran para que no estén esperando, y en la espera lo que hacen, con profesores de Educación Física, son pausas activas que le llaman, con algunos ejercicios».

¿La población se interesa, pregunta? «Sí, la gente se suma, pregunta, le llama la atención el colon, ya que es grande, y siempre la gente está haciendo consultas».

¿Qué mensaje le podés dar a la ciudadanía que a veces no se anima a realizarse exámenes y que muchas veces previenen, en este caso, el cáncer de colon? «Como es uno de los cánceres prevenibles, ante cualquier eventualidad o si identifican sangre en la materia, que hagan la consulta pertinente, ya que cuando se diagnostican los pólipos en etapas tempranas siempre se puede hacer un diagnóstico precoz y no llegar necesariamente a tener un diagnóstico de cáncer»

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