Presuntas irregularidades en Vivienda: la Intendencia inicia sumarios y presenta denuncia penal a funcionarios y jerarcas de administración anterior

Tras una investigación administrativa por presuntas irregularidades en el área de Vivienda, la Intendencia inicia sumarios y eleva el caso a Fiscalía.

Dr. Andrés Lima, intendente de Salto(2015-2025). Nelly Rodriguez, Directora de Vivienda y Habitat – Foto de Archivo

Según pudo averiguar EL PUEBLO, durante la jornada de hoy, Lunes 13 de abril, varios funcionarios de la Intendencia de Salto, vinculados al área de vivienda durante la pasada administración, a cargo de Nelly Rodriguez, han sido notificados por inicio de sumario debido a presuntas irregularidades.

La Intendencia de Salto ha decidido dar un paso decisivo tras los hallazgos de la investigación administrativa iniciada al comienzo de la actual gestión. El proceso, que puso bajo la lupa el funcionamiento de las áreas de Vivienda y Hábitat de la administración anterior, entra ahora en una etapa de definiciones tanto internas como judiciales.

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Notificaciones y procedimientos administrativos

A partir de este Lunes, la comuna comenzó con la notificación formal de sumarios administrativos a diversos funcionarios y jerarcas vinculados dicha área. Esta medida busca determinar el grado de responsabilidad técnica y administrativa ante las inconsistencias detectadas durante la etapa de investigación previa.

Acción ante la Justicia Penal

Como complemento a las acciones internas, se confirmó que este Martes la Intendencia presentará formalmente una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Según fuentes consultadas, el expediente administrativo reuniría elementos suficientes para que la justicia investigue la existencia de supuestos delitos.

El alcance de las responsabilidades

Si bien el proceso se encuentra en una fase preliminar, se maneja que las actuaciones buscan esclarecer presuntas irregularidades que podrían comprometer tanto a ex jerarcas como a funcionarios de carrera.

Bajo la estricta premisa de la presunción de inocencia, será ahora la Justicia la encargada de determinar si estas faltas administrativas configuran, además, responsabilidades penales. Por el momento, la administración local se ha limitado a cumplir con los protocolos de verificación y transparencia, elevando las pruebas recabadas a los organismos correspondientes.

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