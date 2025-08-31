Presentaron en Salto la Estrategia Nacional de Drogas 2026-2030

- espacio publicitario -

Taruselli participó junto a autoridades nacionales y departamentales

En una conferencia de prensa realizada en la ciudad de Salto, se presentó oficialmente la Estrategia Nacional de Drogas 2026-2030, un plan que marca los lineamientos de acción en prevención, atención e inclusión social en el país.

La actividad estuvo encabezada por la coordinadora de Gestión Territorial de la Secretaría Nacional de Drogas, Sheila Atahides, quien explicó los principales ejes estratégicos de la política pública a implementar.

También participó el director departamental del MIDES y presidente de la Junta Departamental de Drogas, Lic. Jorge Vaz Tourem, quien resaltó la importancia de mantener un trabajo articulado entre las instituciones locales y los organismos nacionales.

En la mesa de autoridades acompañaron además el director de la RAP-ASSE Salto, Dr. Roberto Varela; el director departamental de Salud, Dr. Luis Rodríguez; y la directora de Desarrollo Social del Gobierno de Salto, Lic. María Eugenia Taruselli, cuya presencia reafirmó el compromiso de la comuna en el fortalecimiento de políticas sociales vinculadas al área de drogas.

Durante la presentación se subrayó la necesidad de profundizar la coordinación interinstitucional y el trabajo con la comunidad, con el objetivo de avanzar en una estrategia integral que contemple prevención, atención en salud e inclusión social de las personas afectadas por el consumo problemático de drogas.