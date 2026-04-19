Preocupación en la cadena cárnica: la mirada de Federación Rural en INAC

La coyuntura del sector ganadero muestra hoy una combinación de señales firmes en el mercado, pero también de creciente preocupación en distintos frentes, tanto productivos como industriales.

En diálogo con Actualidad Agropecuaria, Joaquín Martinicorena, delegado de Federación Rural en la junta directiva del INAC, destacó que el norte del país ha atravesado un ciclo climático favorable, con una primavera, verano y comienzo de otoño marcados por abundantes precipitaciones. “Estamos en un escenario totalmente distinto al sur del país. El norte fue beneficiado y hoy los campos están en muy buenas condiciones”, señaló.

En ese contexto, la zafra de terneros se viene desarrollando con muy buena colocación, firme demanda y valores sostenidos. “Hoy hay interés y el mercado está firme”, afirmó.

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Sin embargo, en el segmento de hacienda gorda el panorama presenta matices. La oferta se ha retraído de forma significativa en las últimas semanas, con una faena que ronda las 27.000 reses, muy por debajo de las cerca de 49.000 del mismo período del año anterior. Esta situación genera dificultades en la industria frigorífica para completar sus programaciones.

“Varias plantas están complicadas para conseguir ganado. No es que haya retención, sino que por falta de preparación, sobre todo de las zonas donde la sequía se hizo sentir. Tampoco es un tema de valores, si bien semanas atrás el novillo bajó a los 5,00 dólares, hoy las referencias están entre 5,10 y 5,30 dólares, dependiendo de la planta”, explicó.

A esto se suma la creciente preocupación por los residuos en carne, un tema que afecta no solo a Uruguay sino también a otros países de la región como Brasil y Argentina, con impactos directos en mercados clave como China.

Según datos manejados en ámbitos técnicos, el porcentaje de muestras positivas pasó de menos de 1% a alrededor de 5%, lo que encendió las alertas. “Se están tomando unas 8.000 muestras al año y se ha reforzado el control en zonas foco”, indicó.

En ese marco, se avanza en medidas regulatorias más estrictas. Entre ellas, la inminente implementación de la interdicción inmediata de predios con detección de residuos, que implicaría la suspensión de movimientos por un período de 90 días.

Paralelamente, se trabaja en nuevas herramientas tecnológicas para detección rápida en frigoríficos, a través de tests desarrollados con apoyo de una empresa china. Estos permitirían identificar residuos como fipronil o fluazurón en tiempos más cortos durante el proceso de faena. “Sería una alternativa más ágil, porque los sistemas actuales hacen inviable esperar resultados durante días con la carne en stock”, explicó.

Otro de los puntos sensibles es el impacto de la garrapata en los sistemas productivos del norte, donde incluso se ha visto afectada la producción ovina. “Hay establecimientos que han dejado la oveja por la mortandad en vacunos. Es una lucha diaria”, advirtió.

En cuanto a propuestas surgidas desde la industria, como la posibilidad de no pagar animales con residuos, desde la representación de productores se tomó distancia. “No se discutió formalmente en la junta. Entendemos que no sería la solución no pagar una tropa entera cuando hay controles y documentación en regla, es un negocio entre privados”, sostuvo.

Finalmente, se reconoce que la industria atraviesa un momento de márgenes ajustados, lo que incrementa la sensibilidad ante cualquier riesgo comercial. “Los números están muy finos y cualquier problema con los mercados impacta directamente”, concluyó.

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